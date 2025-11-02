Svijet

Devetero ljudi u smrtnoj opasnosti nakon napada nožem u vozu u Engleskoj

Objavljeno prije 1 sat

Dvojica muškaraca su uhapšena nakon što je više ljudi od kojih je devetero teško povrijeđeno napadnuto oštrim predmetom na vozu koji je putovao do gradića u okrugu Cambridge, prenosi u subotu BBC.

Britanska policija je prvi poziv o napadima u vozu na putu do Huntingdona dobila u 19:39 po lokalnom vremenu, nakon čega je stigla na mjesto zločina i uhapsila dvojicu muškaraca, piše britanski medij.

Na teren je poslano više od trideset policajaca, a zasad se ne zna koliko je ljudi napadnuto niti ozbiljnost njihovih ozljeda, no lokalne vlasti objavile su da je dio njih prebačen u bolnicu.Firma koja upravlja željeznicom tog područja pozvala je stanovnike da ne idu na put zbog „velikih poremećaja” u prometu, prenosi BBC,pišu N1


