“Ako cionistički režim ponovo napadne, čekaju ih strašne posljedice”

„Spremni smo za svaki scenarij i očekujemo neprijateljsko ponašanje cionističkog režima. Na vrhuncu smo pripravnosti na svim razinama. Izrael će pretrpjeti još jedan poraz u svakom budućem ratu“, rekao je Aragchi za Al Jazeeru.

Dodao je da smo “stekli puno iskustva iz nedavnog rata i testirali naše projektile u stvarnoj bitci. Ako cionistički režim pokrene napad, to će imati teške posljedice za njega.”

Iranski ministar vanjskih poslova naglasio je da je ” Izrael pokušao proširiti opseg rata u regiji ciljajući naša naftna postrojenja . Uspjeli smo vrlo dobro upravljati ratom s Izraelom i spriječiti njegovo širenje u regiji.”

„ Cionistički režim nije mogao pokrenuti rat protiv Irana bez zelenog svjetla Sjedinjenih Država . Netanyahu je ratni zločinac, a regija je dokazala da je njezin pravi neprijatelj Izrael.“

“Spremni smo da razgovaramo”

Osvrnuo se i na zabrinutost povodom iranskog nuklearnog programa.

“Spremni smo razgovarati kako bismo riješili zabrinutosti oko našeg nuklearnog programa. Naglašavamo miroljubivu prirodu našeg nuklearnog programa. Moguće je postići pošten dogovor, ali Washington je postavio nemoguće i neprihvatljive preduvjete. Neće biti pregovora o našem raketnom programu. Bilo bi glupo da se itko odrekne svog oružja.”

Nadalje je tvrdio da “ne možemo zaustaviti obogaćivanje urana, a ono što se ne može postići ratom, ne može se postići ni političkim sredstvima. Nismo spremni izravno pregovarati s Washingtonom . Moguće je postići dogovor neizravnim dijalogom.”

Aragchi je također govorio o sudbini obogaćenog uranija nakon američko-izraelske agresije u lipnju, rekavši da “nuklearni materijali ostaju zakopani pod ruševinama bombardiranih nuklearnih postrojenja i nisu premješteni negdje drugdje”.

“Naše nuklearne zgrade i oprema su oštećene, ali naša tehnologija je ostala netaknuta.”

Što se tiče poteza triju europskih sila da pokrenu ponovno uvođenje sankcija protiv Irana, rekao je da je “aktiviranje mehanizma ponovnog uvođenja od strane Europljana nezakonito i ne postoji međunarodni konsenzus o sankcijama protiv nas. Naš je prioritet jačanje odnosa sa susjednim zemljama i spremni smo surađivati ​​sa Zapadom bez ikakvih diktata”.

Što se tiče odnosa s novim režimom u Siriji , visoki iranski diplomat rekao je da “podržavamo neovisnost i teritorijalni integritet Sirije i osuđujemo napade izraelskog neprijatelja na nju”.

