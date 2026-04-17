Muslić otkrio dobre vijesti o Džeki

Direktni rivali poput Hannovera i Paderborna sastaju se međusobno, što bi Schalkeu moglo dodatno ići u korist u borbi za povratak u elitni rang njemačkog fudbala.

Trener ekipe Miron Muslić uoči ovog susreta istakao je da njegova ekipa ne planira odstupati od dosadašnjeg pristupa.

“Ne moramo učiniti ništa dodatno. I protiv Karlsruhea smo ostali dosljedni svojim principima. Ne skrećemo s puta koji nas je doveo do ove pozicije. Ostajemo mirni, fokusirani i željni pobjede”, rekao je Muslić.

Dodao je da protivnika ne procjenjuje isključivo prema plasmanu na tabeli, naglasivši da je Münster dolaskom novog trenera Aloisa Schwartza promijenio način igre.

“Više ne igraju u sistemu 4-4-2 nego u formaciji 5-3-2, s naglaskom na čvrstu odbranu i kontranapade. U posljednje vrijeme djeluju vrlo organizovano u defanzivi”, objasnio je Muslić,pišu Vijesti

Prema njegovim riječima, ključ uspjeha bit će strpljenje u pokušajima da se probije protivnička odbrana.

“Važno je da ostanemo smireni i da ne izgubimo fokus. Ako budemo igrali svoju igru, vjerujem da možemo doći do cilja”, poručio je.

Dobre vijesti stižu i kada je riječ o kapitenu reprezentacije Bosne i Hercegovine Edinu Džeki, koji se oporavlja od povrede ramena zadobijene u finalu baraža za Svjetsko prvenstvo protiv Italije krajem marta.

“Edin Džeko je i dalje u procesu rehabilitacije i njegov oporavak ide u dobrom pravcu”, potvrdio je Muslić.

