CIJELI GRAD POTOPLJEN ZA SAMO 10 MINUTA! Strašna oluja pogodila Njujork, izdata hitna upozorenja, ima i mrtvih

Objavljeno prije 24 minute

Nacionalna meteorološka služba takođe je izdala upozorenja na poplave na obali za delove Bronksa, Bruklina i Kvinsa…

Obilne kiše pogodile su Njujork usmrtivši dve osobe, rekao je gradonačelnik Erik Adams, dok su propratne oluje poremetile letove, a meteorološke službe upozorile na poplave u nekim područjima, piše espreso.

Mediji su izvjestili o poplavama i šteti, dok su zvaničnici gradskihaerodroma Džon Ficdžerald Kenedi, La Gvardija i Njuark rekli da su rasporedi letova poremećeni.

– Ova oluja oborila je rekorde padavina za 30. oktobar – rekao je Adams na “Iksu”, dodajući da je veća količina kiše koja je predviđena za nekoliko sati pala za 10 minuta.

Rekordne količine padavina

Meteorološke službe izvestile su o rekordnih 4,7 centimetara kiše u Central Parku, dok je na aerodromu La Gvardija palo 5,31 centimetar, a na međunarodnom aerodromu Njuark Liberti u Nju Džerziju 5,05 centimetara.

Nacionalna meteorološka služba takođe je izdala upozorenja na poplave na obali za delove Bronksa, Bruklina i Kvinsa.


