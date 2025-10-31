CIJELI GRAD POTOPLJEN ZA SAMO 10 MINUTA! Strašna oluja pogodila Njujork, izdata hitna upozorenja, ima i mrtvih

Obilne kiše pogodile su Njujork usmrtivši dve osobe, rekao je gradonačelnik Erik Adams, dok su propratne oluje poremetile letove, a meteorološke službe upozorile na poplave u nekim područjima, piše espreso.

Mediji su izvjestili o poplavama i šteti, dok su zvaničnici gradskihaerodroma Džon Ficdžerald Kenedi, La Gvardija i Njuark rekli da su rasporedi letova poremećeni.

– Ova oluja oborila je rekorde padavina za 30. oktobar – rekao je Adams na “Iksu”, dodajući da je veća količina kiše koja je predviđena za nekoliko sati pala za 10 minuta.

Torrential rain brought significant flooding to parts of New York and New Jersey on Thursday. According to NYC Emergency Management, the National Weather Service reported that 1.8 inches of rain fell in Central Park on Thursday. pic.twitter.com/1bB8WjsbNk — ABC News (@ABC) October 31, 2025

Rekordne količine padavina

Meteorološke službe izvestile su o rekordnih 4,7 centimetara kiše u Central Parku, dok je na aerodromu La Gvardija palo 5,31 centimetar, a na međunarodnom aerodromu Njuark Liberti u Nju Džerziju 5,05 centimetara.

Nacionalna meteorološka služba takođe je izdala upozorenja na poplave na obali za delove Bronksa, Bruklina i Kvinsa.

