Super mlad Mjesec u Blizancima 15.6. – Prognoza za sve znakove Zodijaka

Rakovi, osoba ili tema iz prošlosti ponovno ulazi u Vaš prostor. Razlog povratka može biti zatvaranje priče, dopuna informacije ili prilika da situaciju sagledate s distance koju prije niste imali. Djevice, Pred Vama je razgovor s nadređenom osobom, moguća promjena pozicije, prijava za novi posao ili projekt koji donosi veću javnu vidljivost. Uredite profesionalni profil, životopis, portfolio i način na koji opisujete svoje iskustvo.

Super mlad Mjesec u Blizancima nastupa 15.6.2026. na 24°03′ i otvara lunarni ciklus povezan s komunikacijom, učenjem, odlukama i promjenom perspektive.

Merkur vlada Blizancima pa njegov položaj određuje ton lunacije. Trenutačno prolazi Rakom, odvaja se od kvadrata sa Saturnom i približava sekstilu s Marsom u Biku. Sekstil ipak neće postati egzaktan jer Merkur usporava prije početka retrogradnog kretanja.

Merkur u Raku povezuje razmišljanje s osjećajima, sjećanjima i potrebom za sigurnošću. Emocionalne reakcije pokazuju gdje se osjećamo ugroženo, što nam nedostaje i koje granice treba jasnije postaviti.

Kvadrat sa Saturnom mogao je donijeti težinu u komunikaciji, sumnju u vlastite riječi i strah od pogreške. Tražio je preciznost, odgovornost i ozbiljniji odnos prema posljedicama izgovorenog.

Približavanje Merkura sekstilu s Marsom pojačava odlučnost. Ideje dobivaju praktičan oblik, razgovori vode prema dogovorima, a planovi prema konkretnim potezima. Ova veza podržava pisanje, pregovore, učenje i provedbu odluka.

Sunce i Mjesec nalaze se u širem sekstilu s Kironom na 29. stupnju Ovna. Posljednji stupanj pojačava teme identiteta, samopouzdanja i sposobnosti da djelujemo u skladu sa sobom.

Kiron 19.6. prvi put ulazi u Bika, a zatim se retrogradno vraća u Ovna. Konačan prelazak u Bika slijedi 2027. godine.

Stari obrazac može se ponovno aktivirati kako bismo vidjeli koliko se naš odgovor promijenio. Širi sekstil sa Suncem i Mjesecom pomaže razumjeti iskustva koja se ponavljaju i prepoznati znanje stečeno kroz ranije rane.

Uran u Blizancima tijekom lipnja/juna stvara kvadrat s Mjesečevim čvorovima u Ribama i Djevici. Aspekt je bio egzaktan 12.6., ali ostaje aktivan nekoliko tjedana prije i nakon tog datuma.

Donosi nagle promjene planova, prioriteta, mišljenja i načina na koji obrađujemo informacije. Ono što se dugo odgađalo postaje teško zanemariti.

Uran oslobađa od zastarjelih pravila, ali može pojačati nestrpljenje i potrebu za naglim prekidom. Korisno je razlikovati promjenu koja ima jasan razlog od reakcije nastale iz nemira.

Kvadrat s Mjesečevim čvorovima vraća neriješene razvojne teme, sjećanja i psihološke sadržaje koje ranije nismo mogli potpuno razumjeti. Sada ih možemo sagledati iz zrelije perspektive.

Venera se nalazi na početku Lava i snažno je aspektirana. Ljubav, bliskost, osobna vrijednost, novac i odnosi imat će važnu ulogu tijekom lunarnog mjeseca.

Nakon konjunkcije s Jupiterom u Raku ostaje naglašena potreba za toplinom, podrškom i osjećajem pripadnosti. Venera u Lavu traži iskreno izražavanje i hrabrost da budemo viđeni onakvima kakvi jesmo.

Opozicija Venere s Plutonom bit će egzaktna 17.6., a već je aktivna. Izvlači na površinu ljubomoru, strah od gubitka, posesivnost i skrivene odnose moći. Pojačava želju za dubinom, strašću i potpunom iskrenošću.

Venerin trigon s Neptunom u Ovnu donosi više empatije, a sekstil s Uranom u Blizancima pomaže jasnije vidjeti obrasce u odnosima. Suosjećanje treba pratiti poštovanje vlastitih granica i standarda.

Što može očekivati svaki znak Zodijaka

Ovan

Mlad Mjesec prolazi Vašim područjem komunikacije, učenja, dokumentacije, kraćih putovanja i odnosa s ljudima iz neposrednog okruženja. U središtu neće biti samo ono što govorite, već i način na koji slušate.

Tijekom prethodnog razdoblja u nekim ste situacijama odgovarali prije nego što ste imali cijelu sliku. Brzo prepoznajete srž problema i često nemate strpljenja za duga objašnjenja. Sada će jedan detalj koji biste inače previdjeli promijeniti značenje cijelog razgovora.

Važna informacija dolazi preko osobe iz Vašeg okruženja, rodbine, susjeda, kolege ili kontakta s kojim svakodnevno komunicirate. Razgovor koji isprva djeluje usputno otvorit će korisnu profesionalnu ili privatnu mogućnost.

Merkur se nalazi u području doma i obitelji. Zato će dio komunikacije biti povezan s obiteljskim odnosima, stanovanjem, preseljenjem, uređenjem prostora ili podjelom privatnih obveza. Netko će očekivati da nastavite preuzimati ulogu koju ste dosad imali, a Vi više nećete biti spremni održavati isti raspored.

Mars u Biku usmjerava pažnju prema novcu. Edukacija, pisanje, prodaja, marketing, rad na internetu ili nova praktična vještina otvaraju dodatni izvor prihoda. Prije ulaganja dobro proučite uvjete i troškove.

Ovo je razdoblje u kojem riječi trebaju imati jasan cilj. Izbjegavajte rasprave čija je jedina svrha dokazati tko je u pravu. Jedan precizan dogovor vrijedit će više od deset impulzivnih razgovora.

Bik

Mlad Mjesec aktivira područje novca, imovine, osobnih vrijednosti i odnosa prema vlastitim sposobnostima. Pred Vama je ozbiljnije razmatranje načina na koji zarađujete i uvjeta pod kojima pristajete raditi.

Mnogi Bikovi dugo podnose financijski ili poslovni aranžman koji im ne odgovara jer im je poznat. Promjena donosi razdoblje neizvjesnosti, a osjećaj sigurnosti za Vas ima veliku vrijednost. Ipak, sigurnost koja se održava stalnim odricanjem s vremenom postaje opterećenje.

Oko 15.6. jasnije ćete vidjeti gdje svoj rad naplaćujete premalo, gdje dajete više nego što je dogovoreno ili gdje izbjegavate razgovor o novcu kako ne biste narušili odnos. Vrijeme je za preciznije uvjete.

Merkur u području komunikacije povezuje prihod s govorom, pisanjem, prodajom, edukacijom, društvenim mrežama, dokumentima ili kontaktima iz neposredne okoline. Znanje koje već imate može se primijeniti na drukčiji način. Ideja za dodatni posao zaslužuje realan proračun.

Mars se nalazi u Vašem znaku i daje Vam odlučnost. Lakše ćete reći što želite i odbiti ono što Vam ne odgovara. Pazite da čvrst stav ne preraste u odbijanje svake prilagodbe. Kvalitetan dogovor uključuje prostor za obje strane.

Mijenja se i Vaš odnos prema vlastitoj vrijednosti. Prestat ćete čekati da netko drugi prvi primijeti što donosite. Morat ćete to sami jasno predstaviti.

Blizanci

Mlad Mjesec u Vašem znaku označava početak novog osobnog ciklusa. Promjena će biti vidljiva u načinu na koji se predstavljate, donosite odluke i govorite o vlastitim planovima.

Posljednjih mjeseci mnogi su Blizanci osjećali da ih stara uloga više ne opisuje u potpunosti. Možete se dobro snalaziti u njoj i znati što okolina od Vas očekuje, ali je u njoj sve manje stvarnog interesa.

Sada dolazi trenutak u kojem ćete morati izabrati koje dijelove sebe želite razvijati. Ne možete svaku mogućnost držati otvorenom jednako dugo. Jedan smjer tražit će više vremena, pažnje i odgovornosti.

Merkur, vladar Vašeg znaka, nalazi se u području novca i samovrijednosti. Zato će promjena identiteta imati konkretnu financijsku stranu. Razmišljat ćete o novom načinu zarade, cijeni svojeg rada, ulaganju u znanje ili napuštanju posla koji više ne odgovara Vašim sposobnostima.

Uran je nedavno ušao u Vaš znak i otvara višegodišnje razdoblje snažnih osobnih promjena. Nećete više podnositi situacije u kojima morate stalno umanjivati vlastitu složenost kako biste drugima bili razumljivi.

Ipak, svaka želja za promjenom ne zahtijeva rušenje svega što ste izgradili. Najprije odvojite stvarnu potrebu za slobodom od prolaznog nemira.

Važno će biti i kako govorite o sebi. Prestanite se predstavljati kroz ono što ste nekada radili, željeli ili vjerovali. Vaše sadašnje odluke trebaju proizlaziti iz osobe kakva ste danas.

Rak

Mlad Mjesec događa se u području podsvijesti, povlačenja, završetaka i svega što obrađujete daleko od pogleda drugih. Ovo je tiše razdoblje koje prethodi Vašem novom osobnom ciklusu.

Merkur se nalazi u Vašem znaku pa ćete imati potrebu mnogo toga izgovoriti, objasniti i povezati. Misli će se vraćati starim razgovorima, obiteljskim odnosima i događajima koji još nose emocionalnu težinu.

Ipak, neće svaki unutarnji proces odmah pronaći pravi jezik. Neke spoznaje prvo trebaju vrijeme i tišinu. Nemojte se prisiljavati da donesete konačan zaključak samo kako biste prekinuli osjećaj neizvjesnosti.

Oko ove lunacije prepoznat ćete obrasce kojima unaprijed pokušavate zaštititi sebe. Pretpostavljate što će druga osoba reći, povlačite se prije razgovora ili preuzimate odgovornost prije nego što je itko zatraži. Takvo ponašanje stvara osjećaj da Vas drugi ne razumiju, premda im često ne pokažete cijelu istinu.

Osoba ili tema iz prošlosti ponovno ulazi u Vaš prostor. Razlog povratka može biti zatvaranje priče, dopuna informacije ili prilika da situaciju sagledate s distance koju prije niste imali.

Odmarajte se više i birajte kome povjeravate ono što se u Vama mijenja. Novi ciklus počinje kada Sunce i kasnije mlad Mjesec prijeđu u Vaš znak. Do tada završite ono što Vas emocionalno drži u prošlosti.

Lav

Mlad Mjesec aktivira područje prijateljstava, društvenih krugova, profesionalnih kontakata i planova koji se protežu dalje od svakodnevnih obveza.

U sljedećim tjednima jasnije ćete vidjeti s kim možete graditi budućnost. Neki ljudi dobro poznaju Vašu prošlost, ali više ne razumiju smjer kojim želite ići. Drugi će se pojaviti upravo zato što Vas povezuje slična ideja, interes ili profesionalna ambicija.

Nova suradnja može započeti kroz prijateljstvo, grupni projekt, društvenu mrežu ili događaj na kojem se okupljaju ljudi iz Vašeg područja. Nemojte procjenjivati vrijednost kontakta samo prema njegovu društvenom položaju. Važnije će biti dijelite li način rada i odnos prema odgovornosti.

Merkur se nalazi u području povlačenja i skrivenih procesa. Dio svojih planova zasad zadržite za sebe. Ideji treba prostor da se razvije prije nego što postane predmet tuđih komentara, projekcija i očekivanja.

Venera u Vašem znaku povećava vidljivost, privlačnost i potrebu da se izrazite slobodnije. Ljudi će primjećivati Vašu prisutnost, ali će Vama postati važnije kako se osjećate u nečijem društvu nego koliko Vam pažnje ta osoba pruža.

Pojedino prijateljstvo prolazi kroz ozbiljniji razgovor. Shvatit ćete postoji li stvarna uzajamnost ili se odnos dugo održavao zahvaljujući Vašoj energiji, inicijativi i stalnoj dostupnosti.

Djevica

Mlad Mjesec nalazi se u području karijere, javne slike, ugleda i profesionalnog smjera. Sredina lipnja/juna donosi trenutak u kojem više nećete moći odvojiti kvalitetu svojeg rada od načina na koji ga predstavljate.

Djevice često ulažu mnogo energije u detalje, pripremu i pouzdanost, a zatim očekuju da će drugi sami prepoznati vrijednost rezultata. U profesionalnom svijetu to nije uvijek dovoljno. Ljudi trebaju jasno znati što radite, u čemu ste dobri i kakvu odgovornost želite preuzeti.

Pred Vama je razgovor s nadređenom osobom, moguća promjena pozicije, prijava za novi posao ili projekt koji donosi veću javnu vidljivost. Uredite profesionalni profil, životopis, portfolio i način na koji opisujete svoje iskustvo.

Merkur, vladar Vašeg znaka, prolazi područjem prijateljstava i profesionalnih mreža. Važnu ulogu imat će preporuke, poznanstva i ljudi koji su pratili Vaš rad. Prihvatite pomoć i nemojte svaku priliku promatrati kao test koji morate potpuno samostalno proći.

Budući da se Merkur približava retrogradnom hodu, uvjeti suradnje mogu se tijekom ljeta mijenjati. Zapišite dogovore, provjerite rokove i ne oslanjajte se na nejasna obećanja.

Najvažnije pitanje odnosi se na smjer. Uspjeh nema isto značenje kao prije nekoliko godina. Vrijedi priznati da Vas određeni cilj više ne privlači, čak i ako ste u njega već mnogo uložili.

Vaga

Mlad Mjesec otvara područje obrazovanja, putovanja, inozemstva, izdavaštva, prava i uvjerenja prema kojima organizirate vlastiti život.

Novo znanje mijenja način na koji promatrate pitanje koje Vam je dugo stvaralo nedoumicu. To može biti razgovor s osobom drukčijeg iskustva, knjiga, edukacija, putovanje ili susret s idejom koja ozbiljno dovodi u pitanje Vaš dosadašnji stav.

Vage imaju sposobnost razumjeti više strana svake situacije. Ta širina postaje teret kada zbog nje beskonačno odgađate vlastiti zaključak. Sredinom lipnja/juna morat ćete jasnije odrediti što Vi mislite i prema kojim vrijednostima želite djelovati.

Merkur se nalazi u području karijere pa se učenje i širenje perspektive izravno povezuju s Vašim profesionalnim razvojem. Certifikat, dodatno obrazovanje, strani jezik, rad sa stranim tržištem ili javno predstavljanje znanja otvaraju novu fazu.

Netko će Vas pozvati da govorite, pišete ili preuzmete ulogu u kojoj će Vaš stav biti vidljiviji. Ne ublažavajte svoju poruku do mjere u kojoj gubi sadržaj.

Pitanja povezana s putovanjem, studijem, dokumentima ili pravnim postupkom tražit će dodatne provjere tijekom ljeta. Ostavite dovoljno vremena i sačuvajte svu važnu dokumentaciju.

Škorpion

Mlad Mjesec prolazi područjem zajedničkog novca, dugova, ulaganja, poreza, nasljedstva, intime i povjerenja. Pred Vama su teme koje se teško rješavaju površnim razgovorima.

U financijskim odnosima postat će očito gdje dogovori nisu dovoljno precizni. Jedna osoba ulaže više, druga raspolaže većom kontrolom ili se određeni trošak stalno odgađa. Potrebno je utvrditi činjenice, iznose, rokove i odgovornosti.

Merkur se nalazi u području prava, obrazovanja, inozemstva i širih životnih planova. Financijska odluka može biti povezana sa studijem, putovanjem, preseljenjem, pravnim postupkom ili suradnjom s ljudima iz druge sredine.

U bliskim odnosima željet ćete jasnije razumjeti na čemu odnos stoji. Nećete se zadovoljiti toplim riječima ako ponašanje stalno šalje drukčiju poruku. Povjerenje se sada procjenjuje kroz dosljednost.

Ova lunacija pokazat će i gdje vlastite slutnje pretvarate u zaključke bez provjere. Intuicija Vam je snažna, ali emocionalna povrijeđenost lako stvara niz scenarija koji djeluju uvjerljivo. Postavite izravno pitanje prije donošenja konačne odluke.

Razgovor o novcu, seksualnosti ili ranjivosti donijet će mnogo jasniju sliku odnosa od dugog analiziranja onoga što druga osoba vjerojatno misli.

Strijelac

Mlad Mjesec aktivira područje partnerstva, braka, poslovnih suradnji i važnih ugovora. U prvi plan dolazi odnos između Vaše potrebe za slobodom i odgovornosti koju svaki ozbiljan odnos zahtijeva.

Neki će Strijelci započeti novu vezu ili suradnju. Drugi će postojeći odnos dovesti do razgovora o budućnosti, zajedničkim planovima, novcu ili podjeli obveza. Odgovori će biti konkretniji nego što očekujete.

Merkur prolazi područjem zajedničkih financija i intime. Zato se iza razgovora o odnosu nalazi pitanje povjerenja. Koliko ste spremni pokazati ono što stvarno osjećate? Koliko druga osoba dijeli teret odnosa? Postoji li ravnoteža između onoga što se obećava i onoga što se svakodnevno čini?

U poslovnim partnerstvima sve važne dogovore stavite na papir. Retrogradni Merkur tijekom ljeta vraćat će pitanja honorara, rokova, vlasništva, ulaganja i podjele dobiti.

Slobodni Strijelci mogu upoznati osobu kroz posao, edukaciju, internet, kraće putovanje ili zajedničke kontakte. Brza mentalna povezanost bit će snažna, ali će stvarnu vrijednost odnosa pokazati ponašanje tijekom vremena.

Slušajte ono što druga osoba stvarno govori. Ne popunjavajte nejasna mjesta optimizmom i ne pretpostavljajte da ćete se o važnim stvarima dogovoriti kasnije.

Jarac

Mlad Mjesec pokreće područje rada, zdravlja, svakodnevnih obveza i organizacije vremena. Promjena koju trebate neće izgledati dramatično, ali će izravno utjecati na kvalitetu života.

Jarci često preuzimaju više posla jer znaju da ga mogu završiti. S vremenom ljudi oko njih počnu takvu dostupnost doživljavati kao uobičajenu. Vi postajete umorni, a sustav se i dalje oslanja na Vaše dodatno zalaganje.

Oko 15.6. postat će jasno koji dio rasporeda više nije održiv. Potrebna je preraspodjela obveza, promjena načina rada, korištenje nove tehnologije ili otvoren razgovor s kolegama.

Merkur se nalazi u području partnerstva. Zbog toga će svakodnevni problemi biti povezani s ljudima s kojima dijelite posao ili privatni život. Partner može tražiti drukčiju podjelu kućnih obveza, a poslovni suradnik jasnije definiranje odgovornosti.

Pokušajte konkretan zahtjev ne tumačiti kao osporavanje svega što ste dosad učinili. Druga osoba govori o trenutnom problemu, a Vi ga lako povezujete s cijelim odnosom.

Tijelo će jasnije reagirati na preveliku količinu stresa, nepravilan san i nedostatak kretanja. Ne čekajte da umor potpuno poremeti svakodnevno funkcioniranje. Jedna održiva navika imat će veći učinak od kratkog razdoblja stroge discipline.

Vodenjak

Mlad Mjesec prolazi područjem ljubavi, kreativnosti, djece, hobija i svega što radite zato što u tome prepoznajete vlastiti interes i osobni izraz.

Uran, vladar Vašeg znaka, također je u Blizancima pa počinje višegodišnja promjena odnosa prema stvaralaštvu, zadovoljstvu i ljubavi. Ideje će dolaziti brzo, iz neočekivanih izvora i često izvan područja kojima ste se dosad bavili.

Pisanje, govor, fotografija, dizajn, video, edukacija i digitalni projekti dobivaju snažan poticaj. Projekt koji već dugo postoji u mislima traži ozbiljniju formu. Njegova vrijednost neće se pokazati dok ga stalno držite u fazi zamisli.

Merkur prolazi područjem rada i rutine. Kreativnost zato traži raspored. Vrijeme koje ostane nakon svih obveza vjerojatno neće biti dovoljno. Morat ćete ga svjesno odvojiti.

U ljubavi će Vas privlačiti inteligencija, originalnost i sposobnost vođenja stvarnog razgovora. Brza povezanost može biti uzbudljiva, ali emocionalna dostupnost ostaje važna. Ne pokušavajte tuđu neodređenost protumačiti kao složenost.

Roditelji Vodenjaci trebaju pažljivije saslušati što im dijete pokušava reći. Iza ponašanja ili kratke izjave nalazi se važnija potreba koja se još ne zna potpuno izraziti.

Ribe

Mlad Mjesec aktivira područje doma, obitelji, privatnosti i emocionalnih temelja. Pitanje gdje i s kim osjećate pripadnost postaje važnije od vanjskog dojma koji određena životna odluka ostavlja.

Neke Ribe razmišljat će o preseljenju, uređenju doma, prodaji ili kupnji nekretnine. Druge će se baviti odnosima unutar obitelji, brigom o starijoj osobi, podjelom imovine ili granicama privatnosti.

Merkur se nalazi u području ljubavi, kreativnosti i djece. Odluka o domu može biti povezana s partnerom, djetetom ili željom da stvorite prostor za rad i stvaralaštvo.

Obiteljski razgovori brzo će otvoriti stare teme. Jedan praktičan problem nosi cijelu povijest odnosa pa će biti važno ostati usmjeren na ono što se rješava danas.

Ribe često ublažavaju vlastite potrebe i očekuju da će bliski ljudi razumjeti što im je potrebno bez mnogo objašnjavanja. Ova lunacija traži jasniji jezik. Recite što želite, što Vam smeta i gdje se nalazi granica preko koje više ne želite prelaziti.

Prošlost ne morate odbaciti kako biste prestali živjeti prema njezinim pravilima. Dom koji sada gradite treba odgovarati Vašem sadašnjem životu, odnosima i potrebama.

Suzana Dulčić/ATMA

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