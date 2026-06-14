Astro prognoza za sezonu Raka (od 21.6. – 22.7.) za sve znakove Zodijaka!

Rakovi, Sunce ulazi u Vaš znak i započinje novi osobni ciklus. Jupiter 30.6. napušta Vaš znak nakon godine osobnog rasta i ulazi u područje financija. Sljedećih dvanaest mjeseci donosi mogućnost povećanja prihoda, razvoja vlastitih sposobnosti i stvaranja čvršće materijalne sigurnosti. Rezultati će ovisiti o spremnosti da ozbiljno vrednujete vlastiti rad. Vodenjaci, Sunce u Raku aktivira Vašu šestu kuću posla, obveza, zdravlja i svakodnevnih navika. Ova sezona traži bolju organizaciju dana i realnu procjenu količine odgovornosti koju ste preuzeli.

Sezona Raka 2026. počinje 21.6. i usmjerava pažnju na dom, obitelj, privatni život, emocionalnu sigurnost i odnose u kojima se osjećamo zaštićeno. Nakon ubrzanog ritma Blizanaca dolazi razdoblje u kojem ćemo jasnije osjetiti što nam odgovara, uz koga se smirujemo i gdje trošimo energiju pokušavajući održati nešto što nas više ne ispunjava.

Rak pripada vodenim znakovima i povezan je s pamćenjem, pripadanjem, brigom i potrebom da život ima čvrstu emocionalnu osnovu. Tijekom njegova razdoblja reakcije postaju osobnije, obiteljske teme dobivaju veću težinu, a stare priče lako se vraćaju u svakodnevne razgovore. Ove godine taj će proces biti dodatno naglašen jer se Merkur tijekom cijele sezone kreće kroz znak Raka, a 29.6. kreće retrogradno.

Merkur kreće retrogradno 29.6. i ostaje u tom hodu do 24.7. Razgovori o domu, obitelji, roditeljima, djeci, stanovanju i prošlosti tražit će dodatno vrijeme. Neke odluke bit će potrebno ponovno razmotriti. Vraćat ćemo se nedovršenim razgovorima, starim dokumentima, obiteljskim dogovorima i osjećajima koje smo ranije brzo potisnuli.

Pun Mjesec u Jarcu 30.6. otvara pitanje ravnoteže između privatnog života i odgovornosti koje imamo prema poslu, institucijama i drugim ljudima. Pokazat će koliko smo se udaljili od vlastitih potreba dok smo pokušavali ispuniti očekivanja, održati red ili zadržati kontrolu. Odluke donesene oko ovog datuma imat će praktične posljedice.

Istog dana Jupiter završava jednogodišnji boravak u Raku i ulazi u Lava. Nakon razdoblja posvećenog sigurnosti, domu i emocionalnim temeljima, počinje ciklus veće vidljivosti, kreativnosti, samopouzdanja i osobnog izražavanja. Jupiter u Lavu želi više prostora za ono u čemu smo dobri. Traži hrabrost da pokažemo svoje talente i preuzmemo odgovornost za ono što želimo stvoriti.

Mars 28.6. ulazi u Blizance, a 4.7. susreće se s Uranom. Početak srpnja/jula zato nosi ubrzanu komunikaciju, iznenadne vijesti, promjene planova i brz razvoj događaja. Ljudi će lakše reagirati prije nego što saslušaju cijelu priču. Pažljivo biranje riječi sačuvat će mnoge odnose od nepotrebnih sukoba.

Mlad Mjesec u Raku 14.7. otvara novi emocionalni ciklus. Budući da se događa tijekom retrogradnog Merkura, njegovi početci oslanjat će se na nešto već poznato: obnovljen odnos, povratak staroj zamisli, rješavanje obiteljskog pitanja ili odluku da se vlastiti život organizira na zdravijim temeljima.

Završnica sezone bit će snažna. Jupiter 20.7. gradi trigon s Neptunom i opoziciju s Plutonom, a 21.7. sekstil s Uranom. Velike ambicije, borba za utjecaj i potreba za dokazivanjem susrest će se s mogućnošću stvarnog napretka. Bit će važno razlikovati samopouzdanje od potrebe da dominiramo.

Ova sezona svakom znaku otvara drugo životno područje.

OVAN

Sezona Raka aktivira Vašu četvrtu kuću doma, obitelji, stanovanja i unutarnje stabilnosti. Tempo vanjskog života privremeno gubi važnost, a pozornost se premješta na prostor u kojem živite i ljude kojima se vraćate kada Vam je potrebna sigurnost.

Retrogradni Merkur vraća razgovore koji su u obitelji ostali nedorečeni. Netko će otvoriti staru temu, zatražiti objašnjenje ili Vas podsjetiti na dogovor koji nikada nije potpuno proveden. Pitanja selidbe, najma, kupnje, prodaje, renoviranja ili podjele obiteljskih obveza tražit će preciznu provjeru dokumenata i rokova.

Pun Mjesec u Jarcu 30.6. osvjetljava Vašu desetu kuću karijere. Postat će jasno gdje posao preuzima previše prostora i kako profesionalni pritisci utječu na privatni život. Neki Ovnovi završit će važnu poslovnu fazu, promijeniti status ili donijeti odluku koja će promijeniti svakodnevnu organizaciju obitelji.

Jupiterov ulazak u Lava 30.6. pokreće povoljnije razdoblje za ljubav, kreativnost, djecu, osobne projekte i javno izražavanje. Tijekom sljedećih mjeseci rast će želja da živite slobodnije i pokažete ono što stvarate. Ova sezona počinje povlačenjem prema domu, a završava snažnijim osjećajem osobne radosti i stvaralačke energije.

Mlad Mjesec 14.7. pruža priliku da uredite životni prostor, obnovite obiteljski odnos ili donesete odluku koja će Vam vratiti osjećaj mira. Prije konačnog poteza provjerite sve što je ranije bilo dogovoreno.

BIK

Sunce u Raku prolazi Vašom trećom kućom komunikacije, učenja, rodbine, susjedstva i kraćih putovanja. Dani će biti ispunjeni razgovorima, porukama, sastancima i informacijama koje traže brzu obradu. Ipak, brzina neće uvijek donijeti jasnoću.

Retrogradni Merkur vraća ljude i teme iz nedavne prošlosti. Ponovno ćete razgovarati s osobom s kojom je kontakt naglo prekinut ili ćete se vratiti dokumentu, ugovoru, prijavi, tečaju ili projektu koji je ostao nedovršen. Pažljivo čitajte poruke i provjeravajte datume, adrese i rezervacije.

Mars ulazi u Blizance i aktivira Vašu drugu kuću novca. Njegov susret s Uranom 4.7. donosi neočekivane troškove, brzu odluku o kupnji ili novu ideju povezanu sa zaradom. Izbjegavajte impulzivno raspolaganje novcem tijekom prvih dana srpnja/jula.

Pun Mjesec u Jarcu 30.6. završava proces vezan uz obrazovanje, putovanje, pravni predmet ili suradnju s ljudima iz druge sredine. Informacija koju tada primite pomoći će Vam da realnije procijenite daljnji smjer.

Jupiterov ulazak u Lava pokreće jednogodišnje širenje u području doma i obitelji. Pred Bikovima su preseljenja, uređenje prostora, povećanje obitelji ili stvaranje stabilnije privatne baze. Mlad Mjesec u Raku 14.7. vraća jednu korisnu ideju ili razgovor koji zaslužuje novu priliku.

BLIZANCI

Sezona Raka usmjerava Vas na drugu kuću zarade, osobnih vrijednosti, imovine i samopoštovanja. Nakon razdoblja povećane osobne aktivnosti dolazi vrijeme za konkretnu procjenu rezultata. Koliko vrijedi ono što radite? Trošite li energiju razmjerno onome što dobivate?

Retrogradni Merkur u ovoj kući traži pregled prihoda, računa, pretplata, dugovanja i svakodnevnih troškova. Stara financijska obveza može ponovno doći na red. Mogući su povrati novca, zakašnjele isplate ili pregovori o uvjetima suradnje. Konačne odluke donosite nakon što prikupite sve podatke.

Mars 28.6. ulazi u Vaš znak i snažno podiže energiju. Bit ćete brži, izravniji i spremniji pokrenuti ono što se dugo odgađalo. Susret Marsa i Urana 4.7. donosi naglu potrebu za promjenom. Promjena izgleda, prekid ograničavajuće obveze ili neočekivana osobna odluka mogu iznenaditi ljude oko Vas.

Pun Mjesec u Jarcu 30.6. otvara pitanje zajedničkog novca, kredita, poreza, nasljedstva ili financijske odgovornosti unutar odnosa. Nešto treba jasno podijeliti, platiti ili zaključiti.

Jupiterov ulazak u Lava 30.6. otvara povoljnije razdoblje za učenje, pisanje, medije, marketing, prodaju i javno izražavanje. Vaše ideje dobit će širu publiku. Mlad Mjesec 14.7. vraća Vas pitanju vrijednosti vlastitog rada i cijene koju ste spremni tražiti.

RAK

Sunce ulazi u Vaš znak i započinje novi osobni ciklus. Energija se vraća na Vaše potrebe, odluke, izgled i smjer kojim želite nastaviti. Ovo je razdoblje godišnjeg preslagivanja prioriteta.

Ipak, Merkur u Vašem znaku kreće retrogradno 29.6. pa će osobne odluke zahtijevati više promišljanja. Vraćat ćete se starim planovima, razgovorima i verzijama sebe koje ste pokušali ostaviti iza sebe. Neke će ideje ponovno postati važne jer ih sada promatrate s više iskustva.

Pun Mjesec u Jarcu 30.6. aktivira područje partnerstva. Odnos dolazi do točke u kojoj se jasno vidi koliko su obje strane spremne ulagati. Slobodni Rakovi mogu zatvoriti emocionalno poglavlje koje im je dugo oduzimalo prostor. Poslovni odnosi također traže konkretnije uvjete i jasnu raspodjelu odgovornosti.

Jupiter 30.6. napušta Vaš znak nakon godine osobnog rasta i ulazi u područje financija. Sljedećih dvanaest mjeseci donosi mogućnost povećanja prihoda, razvoja vlastitih sposobnosti i stvaranja čvršće materijalne sigurnosti. Rezultati će ovisiti o spremnosti da ozbiljno vrednujete vlastiti rad.

Mlad Mjesec u Vašem znaku 14.7. snažno Vas vraća sebi. Budući da je Merkur retrogradan, novi početak izrast će iz odluke o kojoj već dugo razmišljate. Ovaj put ćete joj pristupiti zrelije, mirnije i uz jasnije granice.

LAV

Sunce tijekom većeg dijela ove sezone prolazi Vašom dvanaestom kućom povlačenja, odmora, završetaka i emocionalne obnove. Tijelo će tražiti sporiji ritam, više sna i manje izlaganja nepotrebnim zahtjevima. Odmor će imati praktičnu vrijednost jer se pripremate za snažan novi ciklus.

Retrogradni Merkur vraća misli na prošle odnose, neizgovorene emocije i događaje koje još pokušavate razumjeti. Informacije koje izlaze na vidjelo pomoći će Vam povezati dijelove priče. Čuvajte privatnost i nemojte svaku spoznaju odmah dijeliti s drugima.

Pun Mjesec u Jarcu 30.6. pokazuje posljedice načina na koji ste organizirali posao i svakodnevne obveze. Preopterećen raspored, manjak odmora ili dugotrajna radna napetost traže konkretnu korekciju.

Velika promjena stiže 30.6. kada Jupiter ulazi u Vaš znak. Počinje jednogodišnje razdoblje osobnog širenja, veće vidljivosti, novih prilika i snažnijeg samopouzdanja. Ljudi će Vas lakše primjećivati, a Vaše ideje dobivat će više podrške. Jupiter će pojačati i dobre i loše procjene pa će mjera ostati važna.

Oko 20.7. izbjegavajte borbu za prevlast u odnosima i poslovnim suradnjama. Mlad Mjesec 14.7. pomaže Vam zatvoriti staro poglavlje i osloboditi prostor za sezonu Lava koja počinje 22.7.

DJEVICA

Sezona Raka aktivira Vašu jedanaestu kuću prijateljstava, profesionalnih mreža, zajedničkih projekata i planova za budućnost. Više ćete razmišljati o ljudima s kojima dijelite interese i o tome kakvu ulogu imate unutar određene zajednice.

Retrogradni Merkur vraća starog prijatelja, suradnika ili projekt koji je ranije izgubio zamah. Grupni dogovori zahtijevat će dodatno usklađivanje. Netko će promijeniti mišljenje, rokovi će se pomaknuti ili će se pojaviti informacije koje mijenjaju prvotni plan.

Mars i Uran početkom srpnja/jula aktiviraju Vašu desetu kuću karijere. Poslovni događaji razvijat će se brzo. Moguća je neočekivana ponuda, promjena položaja, novi način rada ili odluka da se oslobodite profesionalne uloge koja Vas ograničava. Brza reakcija bit će korisna tek nakon što provjerite dugoročne posljedice.

Pun Mjesec u Jarcu 30.6. donosi zaključak u području ljubavi, djece ili kreativnog projekta. Ono u što ste ulagali vrijeme pokazat će svoj stvarni potencijal.

Venera 9.7. ulazi u Vaš znak i donosi više lakoće, privlačnosti i društvenih prilika. Jupiter ulaskom u Lava započinje razdoblje povučenog unutarnjeg razvoja. Tijekom sljedeće godine radit ćete na nečemu što još nije spremno za javnost. Mlad Mjesec 14.7. obnavlja važan cilj i vraća korisnu osobu u Vaš krug.

VAGA

Sunce u Raku prolazi najvišom točkom Vašeg solarnog horoskopa i usmjerava pažnju na karijeru, ugled, odgovornost i životne ciljeve. Bit ćete vidljiviji, a ljudi će pažljivije pratiti Vaše odluke i način na koji vodite zahtjevne situacije.

Retrogradni Merkur u području karijere vraća stare suradnike, ponude i profesionalne razgovore. Projekt koji je ranije zaustavljen može ponovno doći na stol. U komunikaciji s nadređenima i institucijama budite vrlo precizni. Provjeravajte ugovore, rokove i uvjete prije prihvaćanja obveze.

Pun Mjesec u Jarcu 30.6. aktivira područje doma i obitelji. Privatna obveza, pitanje stanovanja ili odnos s članom obitelji zahtijevat će odluku. Ravnoteža između profesionalnih ciljeva i osobnog života postaje središnja tema sezone.

Marsov susret s Uranom 4.7. donosi iznenadnu promjenu vezanu uz putovanje, obrazovanje, pravni proces ili suradnju s inozemstvom. Ostanite otvoreni za drukčiji plan.

Jupiterov ulazak u Lava 30.6. pokreće povoljno razdoblje za prijateljstva, publiku, timski rad i ostvarenje dugoročnih ciljeva. Dobit ćete pristup ljudima koji imaju znanje, utjecaj ili kontakte potrebne za sljedeći korak. Mlad Mjesec 14.7. vraća jednu profesionalnu ambiciju kojoj sada možete pristupiti ozbiljnije.

ŠKORPION

Sezona Raka aktivira Vašu devetu kuću putovanja, obrazovanja, prava, duhovnosti i šire životne perspektive. Osjećat ćete potrebu izaći iz poznatog kruga tema i pronaći smisao u iskustvima koja su Vas posljednjih mjeseci promijenila.

Retrogradni Merkur vraća plan putovanja, školovanja, izdavanja, predavanja ili suradnje sa strancima. Dokumenti i rezervacije zahtijevat će dodatnu provjeru. Netko iz druge sredine ponovno će se javiti ili će se otvoriti razgovor koji je ranije prekinut.

Pun Mjesec u Jarcu 30.6. donosi važnu informaciju, završetak pregovora ili odluku vezanu uz ugovor, ispit, dokument ili blisku osobu. Vaše će riječi imati velik utjecaj pa birajte ih pažljivo.

Mars i Uran početkom srpnja/jula pokreću neočekivane događaje u području zajedničkog novca. Troškovi, krediti, porezi, partnerovi prihodi ili ulaganja mogu se brzo promijeniti. Izbjegavajte financijske poteze donesene pod pritiskom.

Jupiter 30.6. ulazi u Vašu desetu kuću karijere i započinje godinu većih profesionalnih mogućnosti. Pred Vama je razdoblje napredovanja, veće odgovornosti i javnog priznanja. Mlad Mjesec 14.7. vraća Vam širu sliku i pomaže obnoviti cilj koji je tijekom svakodnevnih obveza pao u drugi plan.

STRIJELAC

Sunce u Raku aktivira Vašu osmu kuću zajedničkih financija, intimnosti, dugovanja, nasljedstva i dubokih emocionalnih veza. U središtu će biti pitanja povjerenja, podjele odgovornosti i svega što dijelite s partnerom, obitelji ili poslovnim suradnicima.

Retrogradni Merkur vraća stare financijske teme. Kredit, dug, porezni predmet, osiguranje ili dogovor o zajedničkim troškovima tražit će ponovno razmatranje. U bliskim odnosima vraćaju se razgovori o povjerenju i emocionalnoj dostupnosti.

Pun Mjesec u Jarcu 30.6. osvjetljava Vaše osobne prihode i vrijednosti. Postat će jasno gdje novac odlazi i koliko je određena suradnja doista održiva. Ovaj datum donosi rezultat ranije donesene financijske odluke.

Mars i Uran početkom srpnja/jula aktiviraju područje partnerstva. Druga strana reagirat će neočekivano ili će zatražiti više slobode. Odnosi koji su dugo počivali na prešućivanju teško će zadržati isti oblik. Brzi sukob lako se pretvara u važan razgovor kada obje strane odustanu od potrebe da imaju posljednju riječ.

Jupiterov ulazak u Lava 30.6. donosi snažan vjetar u leđa putovanjima, obrazovanju, objavljivanju, radu s inozemstvom i velikim životnim planovima. Mlad Mjesec 14.7. pruža priliku za obnovu povjerenja i uređenje zajedničkih financija.

JARAC

Sezona Raka stavlja naglasak na partnerstva, brak, bliske odnose, ugovore i poslovne suradnje. Ljudi preko puta Vas postaju ogledalo Vaših odluka. Jasnije ćete vidjeti gdje odnos ima stabilan temelj, a gdje se održava zahvaljujući navici i obvezi.

Retrogradni Merkur vraća osobu iz prošlosti ili razgovor koji je ostao bez zaključka. Postojeći odnosi prolaze kroz razdoblje ponovnog dogovaranja. Pitanja budućnosti, podjele odgovornosti i načina komunikacije traže izravan odgovor.

Pun Mjesec u Vašem znaku 30.6. donosi osobnu kulminaciju. Emocije koje ste pokušavali držati pod kontrolom postaju vidljive. Odluka koju tada donesete utjecat će na odnose, izgled, zdravlje svakodnevice ili položaj koji imate u životu drugih ljudi.

Mars i Uran početkom srpnja/jula unose promjene u radni raspored. Tehnologija, kolege, novi zadaci ili neočekivana obveza poremetit će postojeću organizaciju. Fleksibilniji pristup sačuvat će energiju.

Jupiter ulaskom u Lava otvara povoljniji ciklus za zajedničke financije, kredite, ulaganja i partnerove prihode. Istodobno traži veću financijsku odgovornost. Mlad Mjesec 14.7. vraća odnosu priliku za novi dogovor. Sve što se tada pokrene treba graditi na iskustvu koje ste već stekli.

VODENJAK

Sunce u Raku aktivira Vašu šestu kuću posla, obveza, zdravlja i svakodnevnih navika. Ova sezona traži bolju organizaciju dana i realnu procjenu količine odgovornosti koju ste preuzeli.

Retrogradni Merkur vraća stare zadatke, pogreške u rasporedu i obveze koje su ostale nedovršene. Na poslu će biti potrebno više puta provjeravati informacije. Kolege mogu mijenjati dogovore, a tehničke poteškoće usporavati rad. Iskoristite razdoblje za reorganizaciju sustava koji više ne funkcionira dobro.

Pun Mjesec u Jarcu 30.6. aktivira područje odmora, povlačenja i završetaka. Umor koji se dugo skupljao tražit će predah. Obratite pozornost na san, koncentraciju i potrebu da se privremeno udaljite od ljudi koji stalno zahtijevaju Vašu dostupnost.

Mars i Uran početkom srpnja/jula donose naglu promjenu u ljubavnom životu ili kreativnom projektu. Neočekivana privlačnost, spontani susret ili originalna zamisao prekidaju monotoniju.

Jupiter 30.6. ulazi u Vašu sedmu kuću i započinje povoljno razdoblje za odnose, brak, poslovna partnerstva i važne ugovore. Tijekom sljedećih dvanaest mjeseci mnogo toga ostvarivat ćete kroz suradnju. Mlad Mjesec 14.7. pruža priliku da svakodnevicu prilagodite svojim stvarnim mogućnostima.

RIBE

Sezona Raka aktivira Vašu petu kuću ljubavi, kreativnosti, djece, zadovoljstva i osobnog izražavanja. Nakon razdoblja usmjerenog na obiteljske i praktične teme vraća se potreba za stvaranjem, druženjem i iskustvima koja Vas iskreno vesele.

Retrogradni Merkur vraća staru ljubavnu priču, kreativnu ideju ili pitanje povezano s djetetom. Emocije će biti snažne, ali zaključci neće odmah biti jasni. Pokušajte razlikovati stvarni odnos od slike koju ste dugo nosili u sebi.

Pun Mjesec u Jarcu 30.6. pokazuje koji prijateljski i društveni odnosi imaju budućnost. Jedan zajednički projekt dolazi do rezultata ili se mijenja Vaše mjesto unutar određene grupe.

Mars i Uran početkom srpnja/jula unose nemir u područje doma. Promjena rasporeda, kvar, selidba, posjet ili obiteljska vijest tražit će brzu prilagodbu. Ne donosite dugoročne odluke u trenutku nervoze.

Jupiterov ulazak u Lava 30.6. započinje godinu rasta kroz posao, nove vještine i bolju organizaciju svakodnevice. Opseg obveza može se povećati, ali s njim rastu i mogućnosti za napredovanje. Venera 9.7. ulazi u Vaše područje odnosa i donosi više topline i spremnosti na dogovor.

Mlad Mjesec u Raku 14.7. vraća Vam kreativnu zamisao ili osjećaj koji zaslužuje više pažnje. Ova sezona podsjeća Vas da ozbiljan život i osobna radost trebaju postojati jedno uz drugo.

Autor: Suzana Dulčić/ATMA

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