Nove Trampove sankcije Rusiji već djeluju

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) već bilježi prve efekte sankcija uvedenih dvjema najvećim ruskim naftnim kompanijama, objavljenih sinoć. Reuters je izvijestio da su ove mjere navele indijske rafinerije da smanje uvoz ruske nafte.Prema Reutersu, Reliance Industries – najveći indijski kupac ruske sirove nafte u vlasništvu milijardera Mukeša Ambanija – sada planira smanjiti ili potpuno obustaviti uvoz ruske nafte kako bi se uskladila sa sankcijama, navode izvori iz industrije.

Istovremeno, indijske državne rafinerije, uključujući Indian Oil i Bharat Petroleum Corp, rade na tome da više ne dobijaju isporuke direktno od Rosnjefta i Lukoila, dviju ruskih naftnih kompanija koje su obuhvaćene američkim sankcijama, objavio je Reuters.

Ovaj potez je značajan jer je Indija bila jedan od najvećih kupaca ruske nafte i jedna od rijetkih zemalja koja je nastavila kupovati sirovu naftu iz Rusije uprkos ratu u Ukrajini. Prema podacima RBC Capital Marketsa, Rosnjeft i Lukoil čine otprilike polovicu ruskog izvoza nafte.

Iako najnovije američke sankcije mogu pogoditi ključne prihode Rusije od prodaje nafte, istovremeno bi mogle povećati konkurenciju za nerusku naftu, jer Indija sada traži alternativne dobavljače, dok su ruske isporuke sve više isključene s globalnog tržišta,piše Avaz

Na ovaj rizik upozorila je Helima Kroft iz RBC Capital Marketsa, koja je u četvrtak u bilješci napisala: “Do sada je američka politika bila oblikovana tako da izbjegne ozbiljan poremećaj u ruskoj opskrbi.”

“Takav poremećaj”, dodala je, “mogao bi dodatno podići svjetske cijene nafte.”

