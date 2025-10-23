Preokret – Crveno svijetlo za Ukrajinu: Zelenski, ne gađaj!

Ovakvom odlukom bi Kijevu bilo omogućeno da intenzivira napade na ciljeve u Rusiji, objavio je The Wall Street Journal, pozivajući se na izvore u američkoj administraciji.

Prema pisanju lista, odluka SAD, koja nije javno objavljena, uslijedila je nakon prenosa ovlaštenja za koordinaciju takvih udara sa američkog ministra rata Pita Hegseta na generala Aleksusa Grinkeviča, vrhovnog komandanta Evropske komande Oružanih snaga SAD, koji takođe predvodi združene savezničke snage NATO-a u Evropi.

Nakon objave ove vijesti, oglasio se i predsjednik SAD Donald Tramp koji je negirao ove tvrdnje.

“Objava The Wall Street Journal da su se Sjedinjene Države saglasile da dozvole Ukrajini da koristi rakete dugog dometa za udare u dubinu Rusije nije istinita”, napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije je izjavio da predstavnici zemalja NATO-a treba da budu svjesni “čime se igraju” kada govore o planovima da se Kijevu dozvoli da gađa ciljeve duboko na teritoriji Rusije sistemima koje je Zapad isporučio Ukrajini.

