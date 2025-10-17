Izraelski ekstremisti blokirali humanitarnu pomoć Gazi

Organizacija, koja sebe naziva Tsav 9, više puta je prekidala isporuke pomoći Gazi tokom izraelskog genocida prije nego što je prekid vatre stupio na snagu 10. oktobra.

U objavi na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, grupa je saopćila da njeni članovi “trenutno opstruiraju prolaz kamiona s pomoći” na više tačaka na putu do graničnog prijelaza, koji je pod kontrolom Izraela.

Grupa tvrdi da “Hamas krši sporazum i odbija vratiti taoce, tako da pomoć koja im omogućava obnovu mora biti zaustavljena”, dodajući: “Nijedan kamion s pomoći neće proći dok se ne vrate i posljednji mrtvi”.

Suprotstavljajući se ovim tvrdnjama Brigade Qassam, vojno krilo Hamasa, saopćilo je u srijedu da intenzivno radi na pronalaženju preostalih tijela izraelskih zarobljenika.

Brigada je napomenula da su za pretragu ispod ruševina i pronalaženje preostalih tijela potrebna specijalizirana oprema i tehnike.

Izraelska ekstremistička grupa objavila je video na kojem se vidi kako njeni članovi blokiraju prolazak kamiona s pomoći.

Formirana tokom nedavne izraelske ofanzive, Tsav 9 je nedavno blokirala puteve koji vode do prijelaza, organizovala proteste u blizini, a u nekim slučajevima je pljačkala ili oštetila pošiljke pomoći, prema pisanju dnevnih novina “Times of Israel”.

Hamas je oslobodio 20 živih izraelskih talaca i predao posmrtne ostatke još 10 zarobljenika u zamjenu za skoro 2.000 palestinskih zarobljenika prema sporazumu o prekidu vatre,piše N1

Dogovor je postignut između Izraela i Hamasa prošle sedmice, na osnovu plana koji je predstavio američki predsjednik Donald Trump. Prva faza uključivala je oslobađanje izraelskih talaca u zamjenu za palestinske zarobljenike. Plan također predviđa obnovu Gaze i uspostavljanje novog mehanizma upravljanja bez Hamasa.

Od oktobra 2023. godine, u izraelskim napadima u Gazi je ubijeno skoro 68.000 Palestinaca, većinom žena i djece, te je Gaza postala uglavnom nenastanjiva.

Facebook komentari