U Siriji danas parlamentarni izbori: Prvi put od svrgavanja Bašara al Asada

U Siriji će danas biti održani indirektni parlamentarni izbori, prvi put od svrgavanja dugogodišnjeg lidera Bašara al Asada.

Dvije trećine od ukupno 210 mjesta u Narodnoj skupštini biraće se glasovanjem članova izbornih kolegijuma u 50 okruga, dok će preostalih 70 mjesta direktno imenovati privremeni predsjednik Ahmad al‑Šara, prenosi agencija AP.

U praksi će oko 6.000 članova izbornih kolegijuma glasati za 120 mjesta. Izbori u provinciji Suveida (Sveida) i na sjeveroistoku, pod kontrolom Kurda, odloženi su zbog tenzija sa centralnom vladom, pa će 19 mjesta ostati nepopunjeno.

Svi kandidati nastupaju kao pojedinci, jer su privremene vlasti raspuštile sve dosadašnje političke partije i još nisu uspostavile sistem registracije novih stranaka. Vlada ističe da glasanje građana nije moguće zbog masovnog raseljavanja Sirijaca i gubitka ličnih isprava.

Mandat novog parlamenta biće 30 mjeseci, tokom kojih je u planu priprema terena za glasanje građana u budućnosti. Izborni proces već je naišao na kritike zbog nedemokratskih elemenata i mogućih manipulacija.

Posebno je sporna zastupljenost žena i manjina — dok je po propisu zahtijevano da žene čine 20 % članova izbornih kolegijuma, konačno su liste pokazale da žene čine tek 14 % kandidata. Manjinske zajednice u Suveidi i na sjeveroistoku, među kojima su Druzi i Kurdi, praktično su isključene iz glavnog izbornog procesa, iako vlasti planiraju imenovanje nekih predstavnika da poboljšaju inkluzivnost.

Prema privremenom ustavu Sirije, predsjednički ukazi mogu se poništiti samo dvotrećinskom većinom u Narodnoj skupštini. Zbog toga će 70 direktno imenovanih zvaničnika koje odabere predsjednik al‑Šara imati ogromnu važnost — ako oni budu zastupali samo njegove interese, bit će vrlo teško ikada postići dvotrećinsku većinu koja bi djelovala protiv njega.

Kritičari također upozoravaju da je uloga nove Narodne skupštine ograničena — očekuje se da će se baviti revizijom starih zakona, donošenjem novih radi otvaranja zemlje, sastavljanjem novog ustava i pripremama za direktne izbore u naredne tri godine.

