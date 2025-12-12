Wizz Air ponovo ima bazu u Tuzli: Uvedene četiri nove linije

Niskobudžetna aviokompanija Wizz Air danas je ponovo aktivirala svoju bazu na Međunarodnom aerodromu Tuzla, što je ozvaničeno dolaskom aviona iz Kelna.

Nakon dvije godine pauze, tuzlanski aerodrom ponovo funkcioniše kao baza ove aviokompanije. Prvi let već je realiziran prema Kelnu, a u narednim danima postepeno će biti uvedene i linije za Hamburg, Maastricht i Malme.

Trenutno je u Tuzli stacioniran jedan bazni avion, dok se uskoro očekuje dolazak još jedne letjelice. Te četiri linije predstavljaju samo dio šireg plana Wizz Aira za jačanje ponude na tuzlanskom aerodromu.

– Otvaranje baze Wizz Aira na Međunarodnom aerodromu Tuzla predstavlja važan korak u razvoju našeg aerodroma i jačanju međunarodne povezanosti Bosne i Hercegovine. Povratak i baziranje modernog aviona A321neo potvrđuje dugoročnu saradnju i povjerenje koje Wizz Air ukazuje našem regionu – rekao je direktor aerodroma Dževad Halilčević.

Nakon zimskog reda letenja, putnicima će od proljeća biti dostupne i linije za Berlin, Frankfurt Hahn, Geteborg, Larnaku, Pariz Beauvais i Bratislavu.

– Očekivani dolazak drugog aviona dodatno će proširiti broj destinacija, otvoriti nova radna mjesta i doprinijeti ekonomskom razvoju Tuzlanskog kantona. Međunarodni aerodrom Tuzla nastavit će ulagati u infrastrukturu i kvalitet usluga kako bi ostao pouzdan partner svim putnicima i aviokompanijama – istakao je Halilčević.

Generalni direktor Wizz Aira Hungary Roland Tišner naglasio je da današnje otvaranje baze u Tuzli označava važan novi početak kako za aviokompaniju, tako i za putnike širom Bosne i Hercegovine.

– Povratak našeg modernog A321neo aviona u Tuzlu omogućava nam širenje mreže destinacija, više povoljnih mogućnosti putovanja te otvaranje novih lokalnih radnih mjesta. Ponosni smo što ovim događajem potvrđujemo našu dugoročnu posvećenost ovom regionu – rekao je on.

Wizz Air ostaje ključni partner tuzlanskog aerodroma, a nakon izazova u protekle dvije godine, situacija u ovoj zračnoj luci ponovo se stabilizira. Ambicije su velike – iduće godine cilj je prevesti oko 800.000 putnika.

