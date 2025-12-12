Minić: Avion Vlade Republike Srpske se još uvijek nalazi na popravci i nije vozio nikoga

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić najavio je da će tražiti policijsku zaštitu zbog “svih spinova i laži oko aviona Vlade RS-a”.

– Zbog odgovornosti prema javnosti moram reći da cijelo vrijeme imamo spinove i laži. Bio sam upoznat da je avion Vlade Republike Srpske na popravci. Kada su me pitali da li je moguće da je letio, rekao sam da ne znam jer u tom momentu nisam znao. Naravno da sam odmah provjerio i avion Vlade Republike Srpske se još uvijek nalazi na popravci i nije vozio nikoga – poručio je Minić.

Napomenimo da je predsjednik stranke Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović objavio prije nekoliko dana fotografiju Milorada Dodika iz Rima uz konstataciju da je tamo otišao avionom Vlade RS-a.

Vukanović je prethodno rekao da je Dodik uslikan dok je stajao ispred butika Polo Ralph Louren.

O ovome se oglasila i Gorica Dodik, kćerka lidera SNSD-a, koja je rekla da je on boravio sa suprugom u Rimu.

Vukanović tvrdi da postoje dokazi da je Dodik boravio u italijanskom gradu, a posebno se ovo pitanje dovelo u fokus jer, ukoliko bi se uspostavilo tačnim, pokazalo bi da Dodik nezakonito koristi Palatu RS-a i sve resurse, avione, helikoptere i policijsku zaštitu.

Tačnije, radilo bi se o njegovoj zloupotrebi funkcije.

