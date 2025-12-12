Modrić navijao za BiH, a sada poručuje Italijanima: Čekam vas na Svjetskom prvenstvu

Hrvatski veznjak i član AC Milana, Luka Modrić, dao je intervju za Gazzettu dello Sport u kojem je istakao da navija da Italija ostvari plasman na Svjetsko prvenstvo.

Podsjetimo, Italija se nalazi u baražu u istom mini turniru u kojem je i naša selekcija. Azuri će prvo morati savladati Sjevernu Irsku, a onda će gostovati kod pobjednika meča Vels – BiH.

– Bila bi tragedija za Italiju da propusti treće Svjetsko prvenstvo zaredom. Nadam se da će se Italija kvalifikovati jer će sve najbolje ekipe biti tamo, a Italija je jedna od najboljih i mora se plasirati. Baraž je uvijek težak, ali želim Italiji puno sreće. Čekam vas – rekao je Modrić.

Podsjetimo da je u novembru javno objavljena njegova poruka koju je poslao našem kolegi Bahi Topalbećireviću u kojoj je poželio sreću našoj reprezentaciji na utakmici u Beču koja je odlučivala o direktnom plasmanu na Mundijal.

