Fudbal

Modrić navijao za BiH, a sada poručuje Italijanima: Čekam vas na Svjetskom prvenstvu

4.6K  
Objavljeno prije 53 minute

Dao intervju medijima s Apenina i skrenuo pažnju i bh. javnosti

Hrvatski veznjak i član AC Milana, Luka Modrić, dao je intervju za Gazzettu dello Sport u kojem je istakao da navija da Italija ostvari plasman na Svjetsko prvenstvo.

Podsjetimo, Italija se nalazi u baražu u istom mini turniru u kojem je i naša selekcija. Azuri će prvo morati savladati Sjevernu Irsku, a onda će gostovati kod pobjednika meča Vels – BiH.

– Bila bi tragedija za Italiju da propusti treće Svjetsko prvenstvo zaredom. Nadam se da će se Italija kvalifikovati jer će sve najbolje ekipe biti tamo, a Italija je jedna od najboljih i mora se plasirati. Baraž je uvijek težak, ali želim Italiji puno sreće. Čekam vas – rekao je Modrić.

Podsjetimo da je u novembru javno objavljena njegova poruka koju je poslao našem kolegi Bahi Topalbećireviću u kojoj je poželio sreću našoj reprezentaciji na utakmici u Beču koja je odlučivala o direktnom plasmanu na Mundijal.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh