Putin potpisao ukaz: Sprema se nova mobilizacija

Dokument je objavljen na zvaničnom portalu na kojem se objavljuju ukazi i zakoni.

“Od 1. oktobra do 31. decembra 2025. izvršiti regrutaciju 135.000 građana Ruske Federacije uzrasta od 18 do 30 godina, koji nisu u rezervi i podliježu obaveznoj vojnoj službi”, navodi se u dokumentu, prenosi Index.

Istim ukazom naređeno je i otpuštanje iz vojne službe vojnika, mornara, narednika i dočasnika kojima je istekao rok služenja.

Ruska vlada, regionalne vlasti i komisije za regrutaciju zadužene su da sprovedu sve potrebne mjere,piše Nezavisne

Saveznim ministrima, rukovodiocima saveznih službi i agencija takođe je naloženo da obezbijede regrutovanje ruskih građana zaposlenih u saveznim ministarstvima, drugim organima izvršne vlasti i organizacijama koje su podređene nadležnim saveznim tijelima.

