Poljska vojska u stanju visoke pripravnosti: NATO savez pokrenuo odgovor na ruski napad dronom i raketama

Objavljeno prije 24 minute

Riječ je o jednom od najnaprednijih aviona za rano upozoravanje i nadzor u zraku

Zračni prostor Poljske očistila je tamošnja kontrola zračnog prometa, a područjem patrolira samo jedan NATO tanker i nekoliko nevidljivih NATO lovaca.Poljska vojska tvrdi da je u stanju visoke pripravnosti jer ruski dronovi i krstareće rakete ciljaju centralnu i zapadnu Ukrajinu.Odgovor NATO-a na ruski napad dronom i raketama na Ukrajinu predvodi deset oko Australskih aviona E-7 Wedgetail,piše Avaz

Riječ je o jednom od najnaprednijih aviona za rano upozoravanje i nadzor u zraku, koji leti pod pozivnim znakom MAGPIE 01.Više poljskih aerodroma zatvoreno je tokom noći zbog NATO-ovog odgovora na ruski napad dronom i raketama na Ukrajinu. Zračne luke Lublin i Rzeszów u istočnoj Poljskoj, obje ulazne tačke za zapadnu pomoć Ukrajini, zatvorene su.


