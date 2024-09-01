137 godina gradnje bez dozvole: Najpoznatija nedovršena građevina na svijetu bit će završena naredne godine

Najpoznatija nedovršena građevina na svijetu napokon će biti dovršena – i to naredne godine. Riječ je o bazilici Sagrada Família u Barceloni, koja će biti završena tačno 100 godina nakon smrti njenog kreatora, arhitekta Antonia Gaudíja. Radovi napreduju svakodnevno, uključujući postavljanje tornja Isusa Krista, a nakon dovršetka bazilika će postati najviša sakralna građevina u Evropi.

Sagrada Família, monumentalna crkva i simbol Barcelone, koju je osmislio katalonski arhitekt Antoni Gaudí, gradi se već 143 godine. Izgradnja je započela 1882. godine, a Gaudí je ubrzo preuzeo projekt i radikalno izmijenio njegov dizajn. Nakon njegove smrti 1926. godine i Španskog građanskog rata, radovi su stagnirali, a mnogi Gaudijevi nacrti i modeli uništeni, prenosi Bauštela.

Današnji radovi temelje se na rekonstruisanim planovima, a očekuje se da će crkva biti završena 2026. godine, tačno 100 godina nakon Gaudijeve smrti, što je potvrđeno na službenoj stranici objekta. Zanimljivo, bazilika će nakon završetka radova biti najviša vjerska građevina u Evropi.

Zanimljiva je činjenica da se La Sagrada Familia punih 137 godina gradila bez valjane građevinske dozvole. Naime, vlasti su tek 2016. godine ustvrdile da bazilika nikada nije imala građevinsku dozvolu te da se od početka gradila ilegalno.

Bazilika je konačno dobila svoju formalnu građevinsku dozvolu 6. juna 2019. godine, a gradske su vlasti potvrdile da je zaklada pod nazivom The Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família, koja je zadužena za izgradnju i održavanje bazilike, platila građevinsku dozvolu čak 4,6 miliona eura. Štoviše, izdavanju dozvole prethodila je i prilagodba urbanističkog plana budući da crkva mjestimično izlazi iz gabarita.

Facebook komentari