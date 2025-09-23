Hong Kong se priprema za dolazak supertajfuna: Zatvoren aerodrom, otkazana nastava, police u trgovinama prazne

Hong Kong se priprema za dolazak supertajfuna Ragasa – najsnažnijeg tropskog tajfuna u svijetu ove godine.

Zbog njegovog približavanja, zatvorene su škole, a otkazano je oko 700 letova.

Prema informacijama Hongkonškog opservatorija, Ragasa se približava južnoj kineskoj pokrajini Guangdong s udarima vjetra koji dostižu brzinu i do 220 kilometara na sat. Očekuje se podizanje signala upozorenja na tajfun do nivoa 8, što je treći najviši stepen upozorenja.

Prognozirani su uraganski vjetrovi, obilne padavine i porast nivoa mora do pet metara, što se poredi s razornim tajfunima Hato iz 2017. i Mangkhut iz 2018. godine.

Vlasti su stanovnicima podijelile vreće pijeska, a građani su stvarali zalihe hrane, zbog čega su se police u supermarketima brzo ispraznile, a cijene povrća naglo porasle. Hongkonška berza ostat će otvorena uprkos nevremenu.

Ragasa je jučer pogodila sjeverne Filipine, gdje su vlasti stavile agencije u stanje pune pripravnosti. Kineske vlasti u Guangdongu i drugim južnim provincijama aktivirale su mjere zaštite od poplava, dok su Macau i Shenzhen zatvorili škole i pripremili skloništa. Tajvan je evakuirao više od 6.000 ljudi s ugroženih područja,piše Avaz

