Putin zaprijetio Zapadu vojskom: “Spremni smo odgovoriti”

Objavljeno prije 34 minute

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je njegova zemlja spremna odgovoriti na sve postojeće i nove prijetnje, i to ne riječima, već konkretnim vojnim i tehničkim mjerama.

 Alexey Nikolskiy / Sputnik / Profimedia

Želim naglasiti da je Rusija sposobna odgovoriti na sve postojeće ili novonastale prijetnje i niko ne bi trebao imati ikakve sumnje u to. Odgovorit ćemo ne riječima, već vojnim i tehničkim mjerama”, poručio je Putin na sastanku sa Vijećem sigurnosti Rusije.

Kao primjer naveo je odluku vlasti u Moskvi da odustanu od moratorija na raspoređivanje raketa srednjeg i kratkog dometa lansiranih sa zemlje. Ovaj potez, kako je istaknuo, predstavlja nužan odgovor na programe raspoređivanja sličnog oružja američke i zapadne proizvodnje u Evropi i azijsko-pacifičkoj regiji,pišu Vijesti

“Ovo je bio neophodan korak, diktiran potrebom adekvatnog odgovora na programe raspoređivanja sličnog oružja američke i druge zapadne proizvodnje, koji direktno ugrožavaju sigurnost Rusije”, kazao je Putin, dodajući da se planovi za jačanje odbrambenih sposobnosti provode u potpunosti i na vrijeme.

Izjava ruskog predsjednika dolazi u trenutku kada su tenzije dodatno pojačane zbog incidenta u kojem su tri ruska borbena aviona povrijedila estonski zračni prostor. Taj događaj izazvao je zabrinutost među čelnicima NATO-a, koji smatraju da Moskva testira spremnost saveza.

O incidentu će danas raspravljati i Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda.


