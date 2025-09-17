Na ulicama Francuske sutra se očekuje oko 800.000 ljudi

Povodom Dana društvene mobilizacije koji se održava u Francuskoj sutra, 18. septembra, najavljeno je 250 skupova širom zemlje, a procjene ukazuju na mogućnost da broj demonstranata dostigne i 800.000.Potencijalne prijetnje

Očekuje se masovni dolazak prosvjetnih radnika, studenata, transportnih radnika, taksista i zaposlenih u industriji, dok će skoro 80.000 policajaca biti raspoređeno kako bi obezbijedili javni red i spriječili nerede.

Ministar unutrašnjih poslova Francuske Bruno Retajo poslao je telegram prefektima širom Francuske u kojem je iznio smjernice i ciljeve za obezbjeđivanje javnog reda tokom predstojećih protesta.

Retajo je posebno upozorio na potencijalne prijetnje od ultraljevičarskih grupa koje bi mogle da pokušaju da se infiltriraju u zvanične demonstracije, naglašavajući da postoji “značajan rizik od narušavanja javnog reda”.

Francuski ministar je od prefekata zahtijevao da garantuju “osnovnu slobodu demonstracija” uz obavezno obezbjeđivanje reda i mira.

On je istakao važnost upotrebe odgovarajućih sredstava za identifikovanje i zadržavanje pojedinaca koji bi mogli da budu osumnjičeni za nasilno ponašanje.

Retajo je naglasio nultu toleranciju za bilo kakvu štetu na javnim ili simboličnim zgradama, uključujući parlamentarne skupštine i sjedišta izvršne i sudske vlasti.

Odgovor na štednje

Prema izvještaju BFM-a, vlasti su do jučer registrovale približno 250 najavljenih okupljanja širom Francuske.

Sektori kao što su državna služba, transport i poljoprivreda, uključujući Konfederaciju seljaka, posebno u regionima kao što su Morbijan, Ero, Oš i Tur, aktivni su na društvenim mrežama i pozivaju na učešće u protestima.

Dan društvene mobilizacije je najavljen krajem avgusta kao odgovor na mjere budžetske štednje koje je predložio bivši ministar finansija Fransoa Bajru.

Te mjere su izazvale protivljenje sindikata, koji izražavaju nezadovoljstvo zbog smanjenja socijalnih prava.

Prethodni protest, održan 10. septembra, okupio je skoro 197.000 ljudi, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova.

Organizatori očekuju da će sutra, 18. septembra, biti održano mnogo više marševa nego tokom prethodnih protesta,pišeVijesti

