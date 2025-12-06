Šok u Dubrovniku: Pijana prevozila četvero djece i izazvala nesreću

Tridesetjednogodišnja vozačica, pod utjecajem alkohola od 2,8 promila, izazvala je saobraćajnu nesreću u Sustjepanu kod Dubrovnika kada je automobilom u kojemu je prevozila četvero djece udarila u zaustavljeno vozilo u koloni, saopćila je u subotu PU dubrovačko-neretvanska.Nesreća se dogodila jučer oko 18:10 sati na Sustjepanskoj obali. Niko u njoj nije povrijeđen, nastala je samo materijalna šteta, no alkotest je pokazao da je 31-godišnjakinja vozila pod utjecajem 2,8 promila alkohola.

Prevezena je u dubrovačku bolnicu gdje je zadržana na liječenju, dok su o djeci brigu preuzeli članovi porodice.

Vozačica je upravljala ličnim vozilom splitskih registracija, a u zaustavljeno vozilo udarila je zbog brzine neprilagođene zavoju,pišu Vijesti

Policija će o događaju izvijestiti socijalnu službu te će protiv vozačice biti podnesen prekršajni nalog uz novčanu kaznu od 1710 eura i tromjesečnu zabranu upravljanja vozilima B kategorije, prenosi Hina.

