Tragedija porodice iz BiH: Sin ubio roditelje i izvršio samoubistvo

Beživotna tijela oca, majke i sina, koji su kako je u međuvremenu otkriveno, u Čačak doselila iz Bosne i Hercegovine, pronađena su u subotu, 6. decembra, oko 10 sati.

Do ubistva je došlo je rano jutros, a iako su prve informacije ukazivale na mogućnost da je u pitanju trostruko ubistvo, po svemu sudeći riječ je o dvostrukom ubistvu i samoubistvu.

Policija je stigla po prijavi, a majka i otac pronađeni su sa prerezanim vratom u dvije odvojene sobe.

“Majka M. C. (71), pronađena u jednoj sobi sa prerezanim vratom. U drugoj sobi pronađeni je otac N. C. (64), također sa prerezanim vratom, i njihov sin V. C. sa povredama u grudnom košu, što ukazuje na to da je ubodima nožem pokušao da se ubije”, prenose srpski mediji pozivajući se na nezvanična saznanja.

Na kraju je, kako navode, nožem presjekao venu na lijevoj ruci i tako iskrvario nasmrt.Podsjetimo, kraj njegovog tijela policija je pronašla nož.

Provjerama je utvrđeno da nije bilo prijava za nasilje u porodici.

I dalje se radi na utvrđivanju motiva u vezi ovog višestrukog ubistva,pišu Vijesti

Otkako se rano jutros saznalo za zločin komšije ubijenih su u šoku.

O porodici koja je iz BiH su imali samo riječi hvale.

