Švedski kapetan: Svake godine registrujemo ruske podmornice, bit će ih i više

Objavljeno prije 51 minuta

Švedska mornarica skoro svake sedmice registruje prisustvo ruskih podmornica u Baltičkom moru, a očekuje da će ih biti još više ukoliko u Ukrajini dođe do prekida vatre ili primirja, izjavio je komandant mornaričkih operacija Marko Petković.

On upozorava da Rusija stalno jača svoje prisustvo u regionu i da su ovakvi susreti postali gotovo svakodnevni.

Baltičko more suočeno je s rastućim sigurnosnim izazovima: hibridnim napadima dronovima, mogućim sabotažama podvodne infrastrukture i prisustvom “flote u sjeni” – mreže starih tankera koji prevoze rusku naftu i predstavljaju dodatni rizik. Prošlog mjeseca britanski ministar odbrane upozorio je da je ruski izviđački brod ušao u britanske vode i ometao vojne pilote laserima, nazivajući to dijelom “nove ere prijetnji”.

Zbog porasta napetosti, Švedska je ugostila veliku NATO vježbu protivpodmorničkog ratovanja Playbook Merlin 25, u kojoj su učestvovale Švedska, Njemačka, Francuska, SAD i još nekoliko zemalja. Kompleksan podvodni teren oko Švedske, pun skrovitih uvala i dubina, dodatno otežava lociranje podmornica.

Petković navodi da Rusija ubrzano modernizuje svoju flotu i svake godine proizvodi novu podmornicu klase Kilo. Očekuje da će nakon eventualnog primirja u Ukrajini Moskva još više usmjeriti svoje kapacitete na Baltik, zbog čega švedska mornarica mora nastaviti širiti sposobnosti.

Zabrinutost izaziva i “flota u sjeni”, za koju Petković ne isključuje mogućnost da bi mogla biti korištena za lansiranje dronova. Podvodna infrastruktura u Baltiku posebno je ranjiva zbog specifičnih uslova, a najizloženije su Švedska, Finska, Estonija, Litva i Norveška, koje zavise od sigurnih pomorskih komunikacijskih puteva,pišu Vijesti

Ipak, pojačano NATO prisustvo daje rezultate. Petković kaže da od početka operacije Baltic Sentry u januaru nije zabilježen nijedan incident s podmorskim kablovima, što pokazuje da savez efikasno reaguje na prijetnje i da je svijest trgovačkih brodova o rizicima znatno porasla.


