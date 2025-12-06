Iran pokreće veliki projekat transporta morske vode iz omanskog zaljeva u Isfahan

Predsjednik Masoud Pezeshkian je u subotu putem video veze otvorio projekat prenosa vode, dok su lokalne vlasti naredile ispuštanje vode u bazen povezan sa čeličanom Mobarakeh, najvećim proizvođačem čelika u zapadnoj Aziji.

Projekat je koštao 350 biliona rijala (291 milion dolara) i uključuje izgradnju 800 kilometara cjevovoda, pumpnih postrojenja i rezervoara za skladištenje koji se protežu od južnog grada Sirjana do čeličane Mobarakeh, koja se nalazi južno od provincije Isfahan.

Prema vladi, kompanija je obezbijedila većinu finansiranja projekta, uključujući 0,61 milion metričkih tona čelika potrebnog za proizvodnju cjevovoda.

Zvaničnici kompanije su rekli da će projekat snabdijevati proizvodne pogone sa oko 0,6 kubnih metara vode u sekundi, što će proizvođaču čelika omogućiti da smanji svoju ovisnost o kultnoj rijeci Zayanderud, koja je gotovo presušila zbog prekomjerne industrijske i poljoprivredne upotrebe.

U prvoj fazi, projekat će isporučiti oko 40 miliona kubnih metara desalinizirane vode, uglavnom iz Omanskog mora, čeličani Mobarakeh i drugim velikim industrijama u Isfahanu, uključujući Rafineriju nafte Isfahan, jedno od najvećih postrojenja za preradu nafte u zemlji.

Očekuje se da će kapacitet prenosa vode porasti na 70 miliona kubnih metara godišnje u drugoj fazi, a mogao bi dostići i do 200 miliona kubnih metara godišnje ako se potražnja poveća, rekli su zvaničnici.

Isfahan je jedna od najindustrijaliziranijih regija Irana, ali se dugo oslanjala na preusmjeravanje vode iz susjednih provincija, što je negativno utjecalo na poljoprivredu u tim područjima i potaknulo rastuće nezadovoljstvo među poljoprivrednicima.

