Zapečeni luk sa sirom odličan je prilog pečenjima

Odlično pristaje uz pečenja i meso s roštilja, a također je odličan dodatak sendvičima. Naravno, možete ga poslužiti i samog kao predjelo.

Zapečeni luk sa sirom – sastojci:

ulje, za namastiti lim

3 velike glavice luka, oguljene

1 čajna žličica sušenog peršina

1 čajna žličica gorušćice

1 čajna žličica češnjaka u prahu

1 1/2 čajne žličice soli

1/2 čajne žličice sušenog origana

1/4 čajne žličice kajenskog papra

1/4 čajne žličice svježe mljevenog crnog papra

115 g naribane mozzarelle

115 g naribanog zrelog cheddara

50 g šalice sitno naribanog parmezana

60 g maslaca, narezanog na kockice

120 ml povrtnog temeljca

sitno nasjeckani svježi peršin, za posluživanje

Zapečeni luk sa sirom – priprema:

Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva. Namastite lim za pečenje dimenzija 33 x 23 cm.

Narežite luk ploške krugove debele oko pola centimetra. Odvojite u kolutove pa ih ponovno složite, počevši od našireg, u lim za pečenje da oponašaju oblik luka.

U jednoj zdjelici pomiješajte peršin, gorušćicu, češnjak u prahu, sol, origano, kajenski papar i crni papar. U drugoj zdjeli pomiješajte mozzarellu, cheddar i parmezan.

Pospite luk začinima i lagano promiješajte da se obloži. Prekrijte luk komadićima maslaca. Ulijte temeljac na dno lima i prekrijte lim folijom.

Pecite luk dok ne omekša, 75 do 90 minuta. Izvadite iz pećnice i pospite mješavinom sireva.

Pecite dok se sir ne otopi, 5 do 7 minuta.

Uključite ventilator i pecite još 1 do 2 minute. Pospite peršinom i poslužite,piše N1

