Zapečeni luk sa sirom odličan je prilog pečenjima

Odlično pristaje uz pečenja i meso s roštilja, a također je odličan dodatak sendvičima. Naravno, možete ga poslužiti i samog kao predjelo.
Zapečeni luk sa sirom – sastojci:
ulje, za namastiti lim
3 velike glavice luka, oguljene
1 čajna žličica sušenog peršina
1 čajna žličica gorušćice
1 čajna žličica češnjaka u prahu
1 1/2 čajne žličice soli
1/2 čajne žličice sušenog origana
1/4 čajne žličice kajenskog papra
1/4 čajne žličice svježe mljevenog crnog papra
115 g naribane mozzarelle
115 g naribanog zrelog cheddara
50 g šalice sitno naribanog parmezana
60 g maslaca, narezanog na kockice
120 ml povrtnog temeljca
sitno nasjeckani svježi peršin, za posluživanje
Zapečeni luk sa sirom – priprema:
Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva. Namastite lim za pečenje dimenzija 33 x 23 cm.
Narežite luk ploške krugove debele oko pola centimetra. Odvojite u kolutove pa ih ponovno složite, počevši od našireg, u lim za pečenje da oponašaju oblik luka.
U jednoj zdjelici pomiješajte peršin, gorušćicu, češnjak u prahu, sol, origano, kajenski papar i crni papar. U drugoj zdjeli pomiješajte mozzarellu, cheddar i parmezan.
Pospite luk začinima i lagano promiješajte da se obloži. Prekrijte luk komadićima maslaca. Ulijte temeljac na dno lima i prekrijte lim folijom.
Pecite luk dok ne omekša, 75 do 90 minuta. Izvadite iz pećnice i pospite mješavinom sireva.
Pecite dok se sir ne otopi, 5 do 7 minuta.
Uključite ventilator i pecite još 1 do 2 minute. Pospite peršinom i poslužite,piše N1