Katar: Netanyahu neće proći nekažnjeno

Objavljeno prije 21 minuta

Katar je poručio da kršenje međunarodnog prava od strane izraelskog premijera Benjamina Netanyahua “neće proći nekažnjeno”.
Netanyahu je rekao da je izraelski napad u kojem je ubijeno pet članova Hamasa u Dohi bio “poruka”, tvrdeći da napad nije propao.

“Navikli smo da izraelski premijer pokušava skrenuti pažnju i opravdati svoje neuspjehe nakon svakog zastoja koji pretrpi zbog svoje nepromišljene politike”, rekao je glasnogovornik katarskog Ministarstva vanjskih poslova Majed al-Ansari,pišu Vijesti

“Također mu želimo poslati poruku – kršenje međunarodnog prava neće proći nekažnjeno”, poručio je.

Što se tiče katarskih posredničkih napora za postizanje sporazuma o prekidu vatre u Gazi, Ansari je rekao da to “ne djeluje realno jer izraelski premijer želi ubiti sve koji s njim pregovaraju i bombardirati državu posrednicu”


