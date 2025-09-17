Katar: Netanyahu neće proći nekažnjeno

Katar je poručio da kršenje međunarodnog prava od strane izraelskog premijera Benjamina Netanyahua “neće proći nekažnjeno”.

Netanyahu je rekao da je izraelski napad u kojem je ubijeno pet članova Hamasa u Dohi bio “poruka”, tvrdeći da napad nije propao.

“Navikli smo da izraelski premijer pokušava skrenuti pažnju i opravdati svoje neuspjehe nakon svakog zastoja koji pretrpi zbog svoje nepromišljene politike”, rekao je glasnogovornik katarskog Ministarstva vanjskih poslova Majed al-Ansari,pišu Vijesti

“Također mu želimo poslati poruku – kršenje međunarodnog prava neće proći nekažnjeno”, poručio je.

Što se tiče katarskih posredničkih napora za postizanje sporazuma o prekidu vatre u Gazi, Ansari je rekao da to “ne djeluje realno jer izraelski premijer želi ubiti sve koji s njim pregovaraju i bombardirati državu posrednicu”

