Njemačka jača od SAD: Spremno 21.000 vojnika

Njemačka je “sada najveći donator s iznosima koje smo uključili u proračun, otprilike devet milijardi eura”, rekao je Pistorius u Bundestagu , prenosi Vivo.de.

Istaknuo je da američka vlada sada prebacuje oružje Ukrajini putem novog NATO- ovog mehanizma PURL (Prioritetni popis zahtjeva Ukrajine). Savez koordinira isporuku oružja nabavljenog u SAD-u , ali financiranog od strane partnera.

„Ne smanjujemo našu podršku Ukrajini – upravo suprotno. U nadolazećim tjednima prebacit ćemo nove elemente za sustave Patriot kako bismo ojačali ukrajinsku protuzračnu obranu“, rekao je Pistorius.

Napomenuo je da vlada sljedeće godine planira izdvojiti devet milijardi eura za vojnu pomoć Ukrajini . Kako je rekao, ove godine iznos je nešto manji, ali je iz fondova potpore prikupljeno dodatnih 900 milijuna eura za financiranje prvog paketa pomoći od 435 milijuna eura .

Rekao je da Njemačka također nastavlja obučavati ukrajinsko vojno osoblje te da je već obučeno više od 21.000 ukrajinskih vojnika.

