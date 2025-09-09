Najmlađa žrtva četverogodišnji dječak: Anesteziolog namjerno usmrtio 12 osoba na klinici

U francuskom gradu Besançonu počelo je suđenje anesteziologu Frédéricu Péchieru (53), optuženom za trovanje čak 30 pacijenata, među kojima su djeca i odrasli, od kojih je 12 izgubilo život. Riječ je o jednom od najvećih medicinskih skandala u Francuskoj, koji je ozbiljno poljuljao povjerenje u zdravstveni sistem.

Optužbe: izazivao zastoje da bi “spašavao” pacijente

Prema optužnici, Péchier je između 2008. i 2017. godine, dok je radio u dvije privatne klinike, namjerno ubrizgavao smrtonosne doze kalijevog hlorida ili anestetika u infuzione vrećice tokom naizgled rutinskih operacija. Time je izazivao iznenadne srčane zastoje i životno ugrožavajuće situacije, kako bi potom lično intervenirao i pokazao svoje vještine reanimacije.

Tužilaštvo tvrdi da je na taj način gradio reputaciju i istovremeno narušavao ugled kolega.

Žrtve od 4 do 89 godina

Najmlađa navodna žrtva bio je četverogodišnji dječak Teddy, koji je tokom operacije krajnika 2016. godine preživio dva srčana zastoja. Najstarija žrtva imala je 89 godina.

Porodice stradalih i preživjelih opisale su proces kao “tešku borbu za pravdu” koja traje više od decenije. “Ovo čekam već 17 godina”, kazala je Amandine Lehlen, čiji je otac preminuo 2008. godine tokom operacije bubrega. Obdukcija je pokazala da je uzrok smrti predoziranje lidokainom.

Odbrana: “Nisam odgovoran za njihovu tugu”

Péchier odbacuje sve optužbe i tvrdi da ima “snažne argumente” u svoju odbranu. “Vrijeme je da se sve karte stave na sto”, izjavio je na početku procesa. Na pitanje o patnji porodica, kazao je: “Njihovu bol potpuno razumijem, ali nisam odgovoran za njihovu tugu.”

Iako se suočava s mogućom doživotnom kaznom zatvora, Péchier je do okončanja procesa na slobodi, pod sudskim nadzorom. Ljekarsku praksu ne obavlja od 2017. godine, iako mu je prošle godine odobren ograničen rad bez kontakta s pacijentima.

“Presedan u francuskoj pravosudnoj historiji”

Tužilac Étienne Manteaux nazvao je slučaj presedanom u francuskoj pravosudnoj historiji. Istraga je otvorena 2017. godine nakon niza alarmantnih srčanih zastoja tokom rutinskih operacija.

U optužnici se navodi da je Péchier bio “sveprisutan” u slučajevima gdje su pronađeni tragovi otrova ili dijagnosticirano predoziranje, a kolege su svjedočile da je “sumnjivo brzo” postavljao tačne dijagnoze.

