Horor! Razoran zemljotres odneo najmanje 600 života

Prema posljednjim podacima, najmanje 622 osobe poginule su u Afganistanu, kada je tu zemlju pogodio zemljotres jačine šest stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je danas portparol ministarstva unutrašnjih poslova Afganistana.

Državni mediji naveli su da je povređeno najmanje hiljadu ljudi.

Ministarstvo za javno zdravlje Afganistana saopštilo je da je pokrenuta ogromna akcija spasavanja i da su mobilisane na stotine ljudi da pomognu onima koji su u oblasti pogođenoj zemljotresom.

Epicentar zemljotresa koji je sinoć pogodio Afganistan nedaleko od grada Džalalabada blizu granice sa Pakistanom bio je na dubini od deset kilometara, piše espreso.

