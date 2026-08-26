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Lakić zatražio ostavke od direktora i rukovodilaca TE Tuzla

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Objavljeno prije 1 sat

Povodom problema u radu i povećane emisije čvrstih čestica, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je sastanak sa rukovodstvom Elektroprivrede BiH i Termoelektrane Tuzla, uključujući direktore i rukovodioce tehničkih sektora.

Zatraženo je da rukovodstvo Termoelektrane Tuzla i rukovodioci tehničkih cjelina preuzmu odgovornost i podnesu ostavke.

Od Elektroprivrede BiH je zatražena potpuna analiza uzroka svih događaja vezanih za loše upravljanje sistemom sa prijedlogom mjera,pišu Vijesti

“Spremni smo poduzeti sve potrebno, uključujući i kadrovske rezove. Ničija funkcija ne može biti važnija od zdravlja ljudi i sigurnosti energetskog sistema. Cilj je jasan: zaštita života i zdravlja građana Tuzle, Lukavca, Živinica i drugih okolnih mjesta, kao i radnika Termoelektrane Tuzla uz potpuno siguran rad kompletnog postrojenja. Energetska sigurnost nema cijenu”, kazao je nakon sastanka ministar Lakić.


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