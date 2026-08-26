Lakić zatražio ostavke od direktora i rukovodilaca TE Tuzla

Zatraženo je da rukovodstvo Termoelektrane Tuzla i rukovodioci tehničkih cjelina preuzmu odgovornost i podnesu ostavke.

Od Elektroprivrede BiH je zatražena potpuna analiza uzroka svih događaja vezanih za loše upravljanje sistemom sa prijedlogom mjera,pišu Vijesti

“Spremni smo poduzeti sve potrebno, uključujući i kadrovske rezove. Ničija funkcija ne može biti važnija od zdravlja ljudi i sigurnosti energetskog sistema. Cilj je jasan: zaštita života i zdravlja građana Tuzle, Lukavca, Živinica i drugih okolnih mjesta, kao i radnika Termoelektrane Tuzla uz potpuno siguran rad kompletnog postrojenja. Energetska sigurnost nema cijenu”, kazao je nakon sastanka ministar Lakić.

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