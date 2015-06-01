Svijet

Silovit pješčani vjetar prekrio američki grad: Pogođeni milioni ljudi, kasne i letovi

Objavljeno prije 34 minute

Ogroman pješčani (prašni) olujni oblak u ponedjeljak je prekrio grad Phoenix, u američkoj saveznoj državi Arizoni. Masivna prašna zavjesa prešla je preko grada i izazvala probleme u zračnom saobraćaju. Prema navodima aerodroma u Phoenixu, u večernjim satima došlo je do kašnjenja letova.

Upozorenje grada: „Nemojte podcijeniti ovu oluju!“

Grad je na društvenoj mreži X upozorio: „Ova oluja se ne smije podcijeniti.“ Uz to je objavljena i fotografija koja prikazuje zid prašine kako se približava pisti aerodroma.

Vidljivost opala na samo 15 Prema meteorološkim službama, ovom olujom može biti pogođeno više od dva miliona ljudi. Vlasti su također upozorile da vidljivost može pasti i na samo 15 metara. U jugozapadnom dijelu SAD-a ovakve pješčane oluje nisu rijetkost. Obično se pojavljuju iznenada i često uzrokuju opasne situacije, naročito u saobraćaju.


