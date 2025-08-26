Nova pravila za transfer novca u EU: Evo šta će značiti crvena, žuta i zelena boja

Naime, svi bankovni transferi moraju da provjere ime primaoca u odnosu na odgovarajući IBAN.

Za svaki transfer, banka provjerava da li su unijeti podaci ispravni i prikazuje rezultat u bojama semafora, pišu njemački mediji.

Ako se podaci ne podudaraju, transfer se i dalje može izvršiti, ali korisnici moraju biti svjesni rizika da novac može da ode pogrešnoj osobi, a zatim nestane.

Prema Njemačkom bankarskom udruženju, verifikacija primaoca je namijenjena borbi protiv prevara u plaćanju, piše Fenix.

Šta znače boje?

Prilikom verifikacije primaoca u online bankarstvu, nakon unosa imena i IBAN-a, bit će prikazana boja.

Zelena znači da se podaci podudaraju, žuta da se podaci skoro podudaraju – tačno ime se zatim prikazuje kao prijedlog (‘Blisko podudaranje’), dok crvena znači da se podaci ne podudaraju.

Postoji i mogućnost da verifikacija nije bila moguća. To se dešava, na primjer, ako je bilo tehničkih problema prilikom preuzimanja podataka. Ako je boja “crvena” tokom plaćanja, korisnici će morati da odluče da li će izvršiti slanje novca, odnosno transfer ili ne.

Verifikacija primaoca se ne vrši samo putem on-line bankarstva, već i za transfere u filijali. U ovom slučaju, predstavnik korisničke službe će verifikovati primaoca na licu mjesta, prenosi Radiosarajevo.

