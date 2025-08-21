Ovo su uvjeti Vladimira Putina za okončanje rata

Putin se u petak na Aljasci sastao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na prvom rusko-američkom samitu u više od četiri godine i s njime gotovo svo vrijeme – a sastanak održan iza zatvorenih vrata trajao je tri sata – razgovarao o tome kako bi mogao izgledati kompromis o Ukrajini, po izvorima koji su željeli ostati neimenovani.

U zajedničkoj izjavi za novinare nakon sastanka, Putin je rekao da se nada da će sastanak otvoriti put prema miru u Ukrajini, ali ni on niti Trump nisu otkrili pojedinosti o tome što su razgovarali.

U najdetaljnijem izvješću do sada o Putinovoj ponudi na samitu na osnovi ruskih izvora, Reuters je uspio utvrditi obrise onoga što bi Kremlj želio u mogućem mirovnom sporazumu za okončanje rata u kojem su poginule i ozlijeđene stotine tisuća ljudi.

U biti, ruski izvori rekli su da je Putin pristao na kompromis u pogledu teritorijalnih zahtjeva koje je iznio u lipnju 2024., po kojima bi Kijev morao prepustiti sav teritorij četiriju regija na koje Moskva polaže pravo: Donecka i Luhanska na istoku Ukrajine, koji zajedno čine Donbas, plus Hersona i Zaporižja na jugu.

U svojem novom prijedlogu, Putin je ostao pri svojem zahtjevu da se Ukrajina u potpunosti povuče iz dijelova Donbasa koje još kontrolira, po trima izvorima. Moskva bi zauzvrat zamrznula sadašnje linije bojišnice u Zaporižju i Hersonu, dodali su.

Rusija kontrolira oko 88 posto Donbasa i 73 posto Zaporižja i Hersona, po američkim procjenama i podacima do kojih se može doći.

Moskva je spremna također predati male dijelove Harkivske, Sumske i Dnjipropetrovkse oblasti koje kontrolira kao dio mogućeg sporazuma, rekli su izvori.

Putin isto tako ne odustaje od svojih zahtjeva da se Ukrajina odrekne ambicija da postane članicom NATO-a i traži pravno obvezujuće obećanje od NATO-a da se više neće širiti na istok, te ograničenja za ukrajinsku vojsku i pristanak da u Ukrajini neće biti raspoređene zapadne mirovne snage, rekli su izvori.

Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova nije komentiralo ove prijedloge.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij opetovano odbija ideju povlačenja s međunarodno priznatog ukrajinskog teritorija u sklopu bilo kakvog dogovora i ističe da je industrijski Donbas bedem koji sprječava rusko napredovanje dublje u Ukrajinu,piše N1

“Ako govorimo o tome da se jednostavno povučemo s istoka, to ne možemo učiniti”, rekao je novinarima, kako je u četvrtak objavio Kijev. “To je pitanje opstanka naše zemlje i uključuje najsnažnije obrambene linije.”

Pristupanje NATO-u strateški je cilj upisan u ukrajinskom ustavu i Kijev to smatra najpouzdanijim sigurnosnim jamstvom.

Zelenskij je rekao da nije na Rusiji da odlučuje o tom pitanju.

