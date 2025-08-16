Svijet

Zelenski: Rusija će sada pojačati pritisak i napade

2.8K  
Objavljeno prije 27 minuta

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da očekuje kako će Rusija u idućim danima “pojačati pritisak i napade” na Ukrajinu kako bi “stvorila povoljnije okolnosti za pregovore s globalnim akterima”.

U objavi na društvenim mrežama Zelenski je naveo da Ukrajina dokumentira kretanje ruskih snaga i da će “po potrebi uzvratiti”.

“Ukrajini trebaju snažne pozicije i doista opipljiv otpor neprijatelju”, dodao je Zelenski.

Podsjetimo, predsjednik SAD-a Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin sastali su se sinoć na Aljasci.

Razgovarali su oko tri sata, a zatim su se obratili javnosti. Dogovor o prekidu vatre nisu postigli, ali obojica ističu kako žele da rat završi i da su sada na dobrom putu da se to dogodi,pišu https://www.vijesti.ba/clanak/711027/zelenski-rusija-ce-sada-pojacati-pritisak-i-napade


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh