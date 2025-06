Iranski ekspert: Trump nasjeo na igru Teherana, sad je naš red da potresemo svijet

Drugim riječima, zemlje povećavaju svoju političku i vojnu moć do te mjere da u slučaju napada na drugu zemlju, napadnuta zemlja se suzdržava od odgovora na prvi udar iz straha od odmazde.

Ovo psihološko stanje se naziva odvraćanje.

Odvraćanje je duboki i unutrašnji strah od drugog udara; strah koji je ukorijenjen u podsvijesti druge strane i sprječava je od bilo kakvog ponavljanja napada i agresije. Zemlje koje su uspostavile mehanizam odvraćanja pokazuju se samouvjereno jer znaju da druga strana nema hrabrosti da odgovori na njihov prvi udar.

U toj atmosferi američki predsjednik Donald Trump, navodi Irvani u tekstu objavljenom na portalu Mehrnews, opijen moći i praznim samopouzdanjem, vjeruje da je Amerika usadila isti strah u umove svijeta i da je odvraćajući faktor broj jedan u svijetu. On dijeli američku zastavu samo nekoliko minuta nakon sinoćnjeg napada; pretvarajući se da ima potpunu kontrolu nad situacijom, spreman da prihvati svaku odmazdu i ne boji se posljedica svojih postupaka.

“Moj napad je proračunat”

“Ova psihološka operacija, naravno, nosi i dublju poruku za iranske zvaničnike; Trump pokušava da ubrizga ovu tvrdnju u podsvijest donosilaca odluka Islamske Republike Iran: ‘Moj napad je proračunat, a vaša reakcija ima smisla samo na mom terenu; zato ne ulazite u moj teren, to je nesigurna zamka’. Ali ova izjava je možda jedna od najpogrešnijih percepcija koje se mogu izvući iz današnje jednačine”, zaključuje iranski ekspert.

Prvo, jasno je da je Trump pogrešno procijenio razmjere svog djelovanja. Sinoćnji napad, zajedno s provedbom scenarija “dvosedmičnog prozora”, ultimatum SAD-a datog Iranu, pokazuje da je percepcija Sjedinjenih Država o procesu donošenja odluka u Teheranu i dalje zasnovana na predratnom mentalitetu. Sjedinjene Države, navodi Irvani, još nisu “pravilno shvatile da se tok donošenja odluka u Iranu promijenio i da više ne slijedi isti konzervativni put iz prošlosti”. Osim toga, ova odluka pokazuje da američko-izraelska osovina, za razliku od prije rata, nema toliko kontrole nad procesom vođenja rata u Iranu.

Irvani: Trumpova akcija uništila američki plan

“Iako Trump misli da manevrisanjem na karti pregovora može ponovo uvući Teheran u svoju igru, ono što je jasno iz stvarnosti scene pokazuje nešto suprotno: ovaj put je sam Trump ušao u iransku igru; igru ​​čiji je ulaz rat, a čiji je izlaz slabljenje Amerike u regiji. Do jutros je Amerika igrala važnu ulogu u napadu cionističkog režima na Iran. Što se tiče obavještajnih podataka, opreme i odbrambenih operacija, cionistički režim je u rat ušao u potpunosti uz podršku Amerike, a neki od zadataka u ratu bili su odgovornost američkih vojnih oficira.

Amerika nije bila u stanju da se zaštiti od strašne štete iranskih napada političkim povlačenjem. Ali Trumpova akcija napada na nuklearna postrojenja uništila je cijeli američki plan. Drugim riječima, ovaj put je Iran glumio Ameriku kako bi diverzifikovao i proširio svoju banku legitimnih ciljeva na Bliskom istoku. Obmanjujući Ameriku i prisustvujući pregovorima u Ženevi, Iran je doveo Ameriku u lošu poziciju. Sada je na Iranu red da preuzme vojnu igru ​​i psihološke operacije”, zaključio je Reza Irvani.

Drugo, ono što Trump glumi “ludaka” ne proizilazi iz hrabrosti, već upravo iz njegovog dubokog straha, smatra ekspert.

“Takvi blefovi u političkoj psihologiji nisu znak smjelosti, već jasna manifestacija straha od odmazde. Protiv ovog pristupa, ako zemlja reaguje oštro i direktno, Trump neće moći ponovo ući u igru ​​koju je stvorio zbog svoje nemogućnosti da predvidi posljedice drugog udarca”, kazao je.

Treće, vojna akcija protiv Irana ide dalje od pukog prelaska crvenih linija. To je formalna objava rata regionalnoj sili i hegemonu Bliskog istoka. U takvim okolnostima, ako neprijatelj ne dobije odgovarajući odgovor, on u suštini šalje poruku da se Iran povukao sa svoje pozicije regionalne sile; a to ne bi bio samo vojni poraz, već i geopolitičko samoubistvo za zemlju sa strateškim položajem Irana.

Ništa od Nobela?

Četvrto, jedan od ličnih ciljeva Donalda Trumpa tokom njegovog drugog mandata je osvajanje Nobelove nagrade za mir, cilj za koji mu je bio potreban simboličan adut. Možda je sinoćnji napad bio adut za koji je mislio da ga ima. Ali ono što se zapravo dogodilo bilo je upravo suprotno od onoga što je zamišljao, jer je, da bi osvojio ovaj adut, Trump počinio političko samoubistvo i zvanično proglasio Sjedinjene Države inicijatorom otvorenog rata.

“Da budemo iskreniji, time je Ameriku doveo iz pozicije globalnog posmatrača u poziciju direktnog protivnika, preuzimajući odgovornost za sve akcije od prvog dana rata. Sa svim ovim pripremama, sada je jasno da su Sjedinjene Države ušle u rat s Islamskom Republikom Iran, ne preko posrednika i pod krinkom interpretativnih igara, već otvoreno i direktno. Sada je vrijeme da i Iran provede svoje strateške slogane u praksi; ne samo da dokaže da Amerika više nema moć da nas odvraća, već da pokaže da od danas Iran može igrati ulogu aktivnog odvraćanja.

Od sada, neprijatelj se treba bojati našeg bijesa, a ne mi njegove vike. Ako se zapadnjačkom, konzervativnom i mlakom mentalitetu nekih unutar zemlje ne dozvoli da pronađe izlaz, ovaj odgovor mora se ostvariti bez ikakvog oklijevanja. U stvari, konzervativizam u trenutnoj situaciji nije racionalan izbor, već smrtonosni otrov za nacionalne interese.

Danas je možda odgovor izvan mašte, nije strateški izbor, već zahtjev nacionalne sigurnosti. Udarac koji pronalazi smisao ne u području psihološkog ratovanja, već na nivou izvan mašte, na stvarnom terenu. Danas krv potlačenih teče po tlu, nacionalni interesi su pod ozbiljnom prijetnjom, a globalna arogancija je došla do izražaja ne posredno, već direktno. Više nema opravdanja za odugovlačenje”, ocijenio je Reza Irvani, prenosi Mehrnews.

On je dodao kako sada nije vrijeme za tugu i jadikovanje, već vrijeme za ustanak i reakciju.

Šta bi trebao biti kontranapad?

Irvani je kazao da nijedan odgovor ili scenario nije ravan invaziji na iransku teritoriju, osim ako ne dovede do “potpunog sloma cionističkog režima i uništenja strukture američke dominacije u regiji”. Ishod ovog incidenta trebao bi biti takav da Amerika zna da od danas nema pravo ni lako isticati svoju zastavu u Perzijskom zaljevu, niti je imuna na nebu Bliskog istoka, niti su njeno osoblje i vojne baze u regiji sigurne od vatre.

Istovremeno, po njemu, Iran mora shvatiti i da kada neprijatelj direktno uđe na bojno polje, više nije dovoljno zadovoljiti se sloganima.

“Strateški slogani moraju se transformirati u izvršne instrukcije, vojne direktive i strateške odluke. I konačno, svijetu se mora dokazati: Iran ne samo da gradi ranama, već i udara ranama”, kazao je politički ekspert Reza Irvani, prenosi N1.

