Šta je Macron šapnuo Meloni? Snimljena je njezina urnebesna reakcija

Njezina je reakcija postala hit na društvenim mrežama i mnoge nasmijala. “Kladim se u dva bubrega da je zbog Trumpa”, “Volim je”, “Volim njen nedostatak kontrole lica, čak i u diplomatskim situacijama”, “Izgleda da ju je pitao hoće li mu se kasnije pridružiti na piću”, “Dio Melonina šarma je u tome što nikada ne bi mogla postati igrač pokera”, “Ona ga stvarno ne podnosi”, “Njezini izrazi lica su najbolji”, neki su od brojnih komentara, prenosi Večernji.hr

Čelnici sedam vodećih demokratskih gospodarstava svijeta, okupljenih na summitu u Kanadi pod okriljem G7 skupine, dali su zajedničku izjavu za medije nakon sastanka. Eskalacija sukoba na Bliskom istoku u posljednjih nekoliko dana, sukob Izraela i Irana, bila je glavna tema razgovora, a u povodu toga članovi G7 skupine izjasnili su se da “ponovno izražavaju podršku sigurnosti Izraela“, te da su “dosljedni da Iran nikada ne smije posjedovati nuklearno oružje“.

Također, članovi G7 skupine pozivaju na rješavanje iranske krize koja bi potpuno dovela do deeskalacije neprijateljstava na Bliskom istoku, uključujući i primirje u pojasu Gaze. Ispred svega se naglašava zaštita civila na svim područjima.

Tema Bliskog istoka uglavnom je ujedinila čelnike sedam zemalja na summitu u Kanadi, ali neke druge teme ipak su donijele oprečna razmišljanja, od ruske agresije u Ukrajini do “carinskog rata“. Pritom je najviše sam na svojoj strani bio američki predsjednik Donald Trump koji je summit napustio ranije nego što je najavljeno. Iz Bijele kuće objašnjeno je da je hitno morao u Washington kako bi se dodatno posvetio problemima na Bliskom istoku.

Ranije na summitu Trump je izjavio da je izbacivanje Rusije iz ove skupine bila velika pogreška i da misli kako rata u Ukrajini danas ne bi bilo da je Rusija i dalje u ovom krugu zemalja i čini G8 skupinu, koja je trajala od 2002. do 2014. godine. Nakon izbacivanja Rusije skupinu G7 čine SAD, Kanada, Velika Britanija, Njemačka, Francuska, Italija i Japan.

What did Macron tell Meloni? 👀 pic.twitter.com/RNtxnoskzJ

— Jarryd Jäger (@JarrydJaeger) June 16, 2025