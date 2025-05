Horor u Sibiru: Pet tinejdžera ubijeno, kuća zapaljena, a napadač poginuo u plamenu

“Danas je došlo do požara u privatnoj kući u gradu Bajkalsk, u Irkutskoj oblasti. Na licu mjesta pronađena su tijela pet maloljetnih žrtava”, saopćili su istražitelji.

Grupa mladih okupila se u jednoj kući. U jednom trenutku, jedan od njih napao je ostale nožem. Kao rezultat, četiri tinejdžera su ubijena, a četiri su hospitalizirana s raznim povredama. Pretpostavlja se da je napadač potom zapalio kuću i poginuo u požaru, prenosi Klix.

U međuvremenu, povjerenica za prava djece Irkutske oblasti, Tatjana Afanasjeva, izjavila je da je jedna od žrtava operisana, dok tri dobijaju psihološku pomoć.

“Kao rezultat ovog strašnog zločina, ubijeno je pet tinejdžera, uključujući i napadača. Četvero je hospitalizirano. Troje maloljetnika prima psihološku pomoć, nalaze se u stanju dubokog šoka. Jedan maloljetnik je operisan i moguće je da će biti prebačen u Irkutsk na daljnje liječenje, u zavisnosti od njegovog stanja”, napisala je na Telegramu.

Guverner Irkutske oblasti, Igor Kobzev, kazao je da je jedna od žrtava teško ranjena.

“Povrijeđena djeca su hospitalizirana. Četrnaestogodišnjak sa povredama vrata nalazi se u izuzetno teškom stanju”, rekao je Kobzev za TASS.

🇷🇺 A mass murder occurred in Baikalsk, Irkutsk region of the Russian Federation, on the night of May 28, – Russian media

A teenager attacked his peers with a knife, with whom he spent the night in a private house. As a result, five people died, including the attacker himself.… pic.twitter.com/ZJpcjy3E2U

