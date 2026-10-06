Zastrašujući prizori iz Hormuškog moreuza: Zapalio se supertanker

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopćila je da je naftni supertanker, koji je prevozio više od dva miliona barela sirove nafte, eksplodirao i zapalio se nakon udara u pomorsku minu tokom prolaska kroz Hormuški moreuz.Prema tvrdnjama iranske mornarice, brod je pokušavao proći rutom koju Teheran nije odobrio, a navodno je isključio sisteme za pozicioniranje i radare kako bi izbjegao nadzor iranskih pomorskih vlasti.

IRGC tvrdi i da je tanker plovio uz podršku američke vojske, koju iranske vlasti nazivaju “krijumčarskom i terorističkom”. Iranska strana ocijenila je da je odluka posade da isključi opremu za praćenje i ne koordinira prolazak s Iranom dovela do katastrofalnih posljedica,,piše Avaz

Mornarica Revolucionarne garde ponovo je upozorila da je Hormuški moreuz zatvoren te da će se, kako navodi, posljedice suočavanja s iranskim propisima osjetiti na moru.

Za sada u dostavljenom izvještaju nema nezavisne potvrde okolnosti incidenta, identiteta tankera niti podataka o eventualnim žrtvama.

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