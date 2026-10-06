Svijet

Zastrašujući prizori iz Hormuškog moreuza: Zapalio se supertanker

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Objavljeno prije 45 minuta

Prema tvrdnjama iranske mornarice, brod je pokušavao proći rutom koju Teheran nije odobrio

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopćila je da je naftni supertanker, koji je prevozio više od dva miliona barela sirove nafte, eksplodirao i zapalio se nakon udara u pomorsku minu tokom prolaska kroz Hormuški moreuz.Prema tvrdnjama iranske mornarice, brod je pokušavao proći rutom koju Teheran nije odobrio, a navodno je isključio sisteme za pozicioniranje i radare kako bi izbjegao nadzor iranskih pomorskih vlasti.

IRGC tvrdi i da je tanker plovio uz podršku američke vojske, koju iranske vlasti nazivaju “krijumčarskom i terorističkom”. Iranska strana ocijenila je da je odluka posade da isključi opremu za praćenje i ne koordinira prolazak s Iranom dovela do katastrofalnih posljedica,,piše Avaz

Mornarica Revolucionarne garde ponovo je upozorila da je Hormuški moreuz zatvoren te da će se, kako navodi, posljedice suočavanja s iranskim propisima osjetiti na moru.

Za sada u dostavljenom izvještaju nema nezavisne potvrde okolnosti incidenta, identiteta tankera niti podataka o eventualnim žrtvama.


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