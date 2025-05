Mediteransko ostrvo se preko noći pretvorio u pustinju: “Ostanite kod kuće”

U posljednja 24 sata ostrvo Kreta suočio se s neobičnim prirodnim fenomenom – gustim oblakom saharske prašine koji je zahvatio područje oko Herakliona.

Nebo iznad grada poprimilo je narančasto-sivu nijansu, a vazduh je bio ispunjen sitnim česticama koje su pristigle iz sjeverne Afrike.

Gradski krajolik izgledao je kao da je prekriven slojem pijeska, s vozilima, kućama, dvorištima, putevima, pa čak i drvećem prekrivenima debelim slojem afričke prašine. Iako ovakvi meteorološki fenomeni nisu rijetkost u regiji, intenzitet ovog događaja iznenadio je i stručnjake i stanovnike.

Prema podacima lokalnih izvora, situacija nije ostavila ozbiljne posljedice na poljoprivredne usjeve. Ali, stanovnici su masovno koristili vodu za čišćenje svojih imanja i vozila, što je dodatno opteretilo ionako smanjene zalihe vode u brani Aposelemis, jednoj od glavnih vodnih rezervi ostrva.

Zanimljiv eksperiment proveo je direktor Grčkog instituta za speleološka istraživanja, Kalist Paragamian. Pokušavajući očistiti prostor ispred svoje radionice u Heraklionu, izmjerio je količinu nakupljene prašine na površini od 12 metara kvadratnih.

Na osnovu rezultata procijenio je da je samo u nedjelju na područje Herakliona palo oko 21 kilogram saharske prašine po hektaru.

Ovakvi ekstremni događaji podsjećaju na sve izraženije posljedice klimatskih promjena i uticaj prirodnih pojava koje ne poznaju granice.

Dok stanovnici Krete pokušavaju očistiti svoje domove, naučnici upozoravaju na potrebu dugoročnog promatranja i prilagođavanja na sve učestalije pojave prenosa prašine iz Afrike prema evropskom kontinentu.

Zdravstvene službe upozorile su građane, posebno one s respiratornim bolestima, da izbjegavaju boravak na otvorenom, a fizičke napore na svježem vazduhu preporučuju da odgode.

Stručnjaci upozoravaju da već pri koncentraciji od 50 mikrograma lebdećih čestica po kubnom metru vazduha mogu nastupiti zdravstvene tegobe – uključujući kašalj, iritaciju očiju, poteškoće s disanjem i opštu slabost, naročito kod astmatičara i starijih osoba.,prenosi Novi.

The Greek island of Crete has turned Martian colors🇬🇷

This is due to the intense sand export from the Sahara, which took place last Sunday. pic.twitter.com/arZdYGeNZx

— Valdis (@valdisjansonsn) May 27, 2025