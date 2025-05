Ovo je majka koja je sa troje djece stradala u požaru! Policija saopštila identitete, svjedok otkrio detalje nesreće: “Ne mogu ni da pogledam ka kući”

Policija je identifikovala majku i troje dece koji su tragično stradali u požaru koji je izbio u kući u sjeverozapadnom dijelu Londona, u naselju Stounbridž, blizu Vemblija, u ranim jutarnjim satima u subotu, piše srbija danas.

U požaru su život izgubili Nusrat Usman (43), Marijam Mikael (15), Musa Usman (8) i Rais Usman (4), saopštili su detektivi, prenosi Sky News.

