Zašto biste tokom zime pored radijatora trebali držati posudu s vodom

Tokom zimskih mjeseci, kada grijanje radi punim intenzitetom, zrak u zatvorenim prostorima često postaje izrazito suh, što može negativno uticati i na zdravlje i na opći osjećaj ugode.

Upravo zato se preporučuje stavljanje posuda s vodom pored radijatora, jer toplina uzrokuje postepeno isparavanje vode i na prirodan način povećava vlažnost zraka u prostoriji.

Vlažniji zrak lakše se udiše, manje isušuje sluznicu nosa i grla te može pomoći u smanjenju kašlja, iritacije očiju i osjećaja suhe kože koji su česti tokom zime.

Posebno su osjetljive osobe koje već imaju problema s disajnim putevima, poput djece, starijih osoba ili onih koji pate od alergija i astme.

U prostorijama s izrazito suhim zrakom simptomi se često pogoršavaju, dok čak i blago povećanje vlažnosti može donijeti vidljivo olakšanje. Redovno isparavanje vode uz radijatore doprinosi stabilnijoj mikroklimi u stanu, što može imati pozitivan učinak na kvalitet sna i opće raspoloženje.

Osim što povoljno djeluje na ljude, ovakav jednostavan trik koristi i samom prostoru. Namještaj od drveta, parketi i sobne biljke bolje podnose zimu kada zrak nije presuh, jer se smanjuje rizik od pucanja, isušivanja i propadanja.

Također, vlažniji zrak može smanjiti podizanje prašine, što dodatno doprinosi osjećaju svježine i čistoće u prostoru. Iako posude s vodom ne mogu u potpunosti zamijeniti ovlaživače zraka, one predstavljaju pristupačno i praktično rješenje koje bez dodatnih troškova doprinosi ugodnijoj i zdravijoj atmosferi u domu tokom hladnih dana, prenosi Klix.

