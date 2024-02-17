Većina 100-godišnjaka imaju istu krvnu grupu

Utjecaj na duži životni vijek, između ostalih faktora, očito je povezan i s krvnom grupom. Svaka krvna grupa ima određene prednosti i nedostatke, kao i utjecaj na zdravlje pojedinca u širem smislu. Jedna krvna grupa je posebno otpornija od drugih na razne bolesti, a to je krvna grupa 0, koja također može doprinijeti dugovječnosti.

Manji rizik od nekih ozbiljnih bolesti

Dokazano je da osobe s krvnom grupom 0 imaju nekoliko prednosti kada je u pitanju rizik od raznih bolesti. To uključuje manji rizik od moždanog i srčanog udara, kardiovaskularnih bolesti, a također rjeđe obolijevaju od raka gušterače i želuca, piše Metropolitan.

Gdje je razlog? Jedan od razloga zašto je krvna grupa 0 najzdravija povezan je s činjenicom da krv ove krvne grupe sadrži manje molekula koje mogu uzrokovati zgrušavanje krvi. Srčani i moždani udari uzrokovani su krvnim ugrušcima. Otpornost na najopasnije bolesti također znači veću šansu za dug život.

Tajne dugovječnosti

U radu objavljenom u časopisu PLOS Genetics, istraživači predvođeni Stuartom Kimom, profesorom razvojne biologije i genetike na Univerzitetu Stanford, otkrili su tajne dugovječnosti među starijim osobama. Otkrili su da stogodišnjaci mogu imati manje gena koji doprinose većim hroničnim bolestima. Studija sugerira da ne razvijaju toliko bolesti kao ljudi s kraćim životnim vijekom.

Studija je ispitala gene 800 stogodišnjaka i 5.400 devedesetogodišnjaka i otkrila da su varijacije u četiri gena vrlo važne za brzinu starenja. To uključuje gen koji igra važnu ulogu u diobi ćelija, gen povezan s krvnom grupom, gen koji utiče na predispoziciju za Alzheimerovu bolest i, konačno, gen povezan s produženjem životnog vijeka.

Ljudi žive duže, barem dijelom, zato što se ne razboljevaju.

Objasnili su da su određene genetske predispozicije češće kod ljudi koji žive do 100 godina, a također su otkrili da je najčešća krvna grupa među najdugovječnijim ljudima krvna grupa 0. “Otkrili smo da ljudi žive duže, barem dijelom, zato što se ne razboljevaju”, rekao je Kim. Također je priznao da bi mogli imati koristi i od nekih faktora protiv starenja koje istraživači još nisu otkrili, prenosi N1.

