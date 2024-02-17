Istina o gaziranoj vodi i njenom utjecaju na tijelo

Upravo ta kombinacija daje im karakterističan okus, ali i određena blagotvorna svojstva za organizam. Najčešće se preporučuju u situacijama pojačanog znojenja ili dehidracije, kada je tijelu potrebno nadoknaditi izgubljene elektrolite.

Gazirana voda, osim što pruža osjećaj osvježenja, može imati i povoljan učinak na probavni sistem. Neka istraživanja ukazuju na to da može doprinijeti boljoj probavi, podržati funkciju bubrega te pomoći u održavanju tjelesne temperature i koncentracije. Zbog tih osobina, često se konzumira kao dio svakodnevne hidratacije.

PH vrijednost gazirane vode kreće se između tri i četiri, što znači da je blago kisela. Ipak, njena konzumacija ne utječe značajno na ukupnu kiselost organizma, jer tijelo posjeduje mehanizme koji održavaju ravnotežu.

Jedna od manje poznatih osobina gazirane vode jeste njen utjecaj na osjećaj sitosti. Smatra se da može djelovati na hormone koji regulišu apetit, što kod nekih ljudi doprinosi boljoj kontroli unosa hrane i može biti korisno kao dio uravnoteženog načina ishrane.

Ipak, stručnjaci naglašavaju važnost umjerenosti. Nakon intenzivne fizičke aktivnosti preporučuje se oprez s konzumacijom većih količina mineralne vode, jer prekomjeran unos minerala u kratkom vremenu može poremetiti ravnotežu elektrolita u organizmu.

Kao i kod većine prehrambenih navika, ključ je u ravnoteži i prilagođavanju individualnim potrebama tijela, prenosi Avaz.

