Šta se dešava s vašim tijelom kada prestanete piti alkohol

Ukoliko ste tokom prazničnog perioda pretjerali s konzumiranjem alkohola, idealna je prilika da učestvujete u izazovu “Dry January” (“Suhi januar”) tokom kojeg ćete ga prestati piti. Primijetit ćete nekoliko pozitivnih efekata.

Vaša jetra će se tokom ovog perioda oporaviti jer konzumiranje alkohola potiče nakupljanje masti u jetri i pokreće upalne procese koji narušavaju njenu normalnu funkciju. Normalizovat će se jetreni enzimi poput ALT-a i GGT-a. Jetra će bolje regulisati metabolizam, obrađivati hranjive tvari i uklanjati toksine iz krvotoka.

Alkohol povisuje krvni pritisak stimulirajući simpatički nervni sistem, povećavajući nivo kortizola i oštećujući funkciju krvnih žila. Prestanak konzumiranja alkohola na duže vrijeme dovodi do značajnog smanjenja i sistoličkog i dijastoličkog krvnog pritiska, što može doprinijeti poboljšanoj vaskularnoj relaksaciji (relaksaciji krvnih žila) i smanjenoj aterosklerozi, smanjujući tako opterećenje srca.

Redovna konzumacija alkohola povećava nivo triglicerida i remeti metabolizam lipida. Otreznjenje omogućava tijelu da ponovo uravnoteži transport i skladištenje masti, što rezultira nižim holesterolom i trigliceridima. Osim toga, prestanak konzumiranja alkohola stabilizuje nivo šećera u krvi, smanjujući nagle fluktuacije.

Također ćete izgubiti kilograme, a naročito visceralnu masnoću, koja je povezana s kardiovaskularnim i metaboličkim bolestima. Imat ćete kvalitetniji san, više energije i bolju koncentraciju.

Alkohol potiskuje aktivnost imunoloških stanica i povećava osjetljivost na infekcije. Suzdržavanje od konzumiranja alkohola omogućava normalizaciju imunološke regulacije, poboljšavajući sposobnost tijela da reaguje na patogene.

Iako neki ljudi tvrde da se osjećaju sretnije kada konzumiraju alkohol, on remeti serotonin i dopamin (hormone sreće), uzrokujući loše raspoloženje i anksioznost. Apstinencija od alkohola stabilizuje ove neurotransmitere, što dovodi do boljeg raspoloženja.

Alkohol doprinosi crvenilu i osipima na koži zbog dehidracije, širenja krvnih žila i povećanja upale. Prestanak konzumiranja alkohola pomaže u poboljšanju hidratacije, cirkulacije i uklanjanja toksina, što dovodi do čišće kože, prenosi KLix.

