Turisti nemaju dileme: Ovo je najbolja zemlja na svijetu

Ako ste se ikada zapitali koja je najbolja zemlja na svijetu, magazin Conde Nast Traveler ima odgovor – i to već drugu godinu zaredom: Japan. Prema izboru čitalaca, Japan je 2023. i 2024. godine zauzeo prvo mjesto na listi “Top Countries of the World”, sa impresivnim 94,79 bodova.Zašto je Japan broj 1?

Japan godinama fascinira turiste širom svijeta svojom prirodnom ljepotom, kulturnim naslijeđem, čistoćom, sigurnošću i visokim kvalitetom života. Prema Index.hr, putnici posebno ističu ljubaznost lokalnog stanovništva, što dodatno doprinosi savršenom utisku.

“Japan dobija vrhunske ocjene ne samo za sigurnost, već i za nevjerovatne stvari koje možete vidjeti i doživjeti, kao i za svoju jedinstvenu kulturu”, navodi Conde Nast Traveler.

🥇 Top 20 najboljih zemalja prema čitaocima Conde Nasta (2024):

Japan – 94,79

Portugal – 92,69

Turska – 92,40

Italija – 92,16

Španija – 92,14

Tajland – 92,09

Vijetnam – 91,91

Novi Zeland – 91,67

Irska – 91,63

Grčka – 91,53

Hrvatska – 91,23

Norveška – 91,15

Švicarska – 91,14

Kanada – 90,85

Francuska – 90,58

Austrija – 90,54

Indija – 90,38

Island – 90,33

Njemačka – 89,53

Velika Britanija – 89,26

Zemlja kontrasta: Priroda, tradicija i futurizam

Japan savršeno spaja bogatu tradiciju sa modernom tehnologijom. Gradovi poput Kyota i Nare čuvaju drevne hramove, svetilišta i zen vrtove, dok priroda očarava – od planina do plaža Okinave. Posebno su popularni dolasci tokom cvjetanja trešnje u proljeće i jesenjeg prelivanja boja.

Kulinarska scena za pamćenje

Iako je poznat po sušiju, japanska kuhinja nudi mnogo više: ramen, tempura, yakitori i drugi ulični specijaliteti oduševljavaju putnike. Svaki obrok pripremljen je s nevjerovatnom pažnjom i poštovanjem prema svježini namirnica,piše N1

Putovanje bez stresa

Japan je jedan od najorganizovanijih i najsigurnijih destinacija. Šinkansen brzi vozovi, besprijekorna infrastruktura i futurističke inovacije – od robota u hotelima do pametnih toaleta – čine boravak besprijekorno prijatnim iskustvom.

