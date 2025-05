“Tramp može da riješi iranski sukob”

„Ako ih možemo natjerati da dobrovoljno odustanu od programa obogaćivanja u kojem mogu obogaćivati, da nemaju centrifuge, da nemaju materijal koji se može obogatiti do 90 posto kvalitete za oružje, ako ih možemo natjerati da to učine dobrovoljno, to je najtrajniji način da osiguramo da nikada ne dobiju oružje. Dakle, Trumpov recept za rješenje tamo je najbolji recept, pa se nadamo da je to nešto što žele učiniti, jer, kako kaže, alternativa nije sjajna za njih“, istaknuo je Witkoff.

Odgovarajući na kritike Politica da je imao drugačije stavove od američkog državnog tajnika Marca Rubia u nekim pregovorima koje je vodio, Witkoff je istaknuo da “to ne može biti dalje od istine”.

„To je potpuno lažna vijest. Državni tajnik i ja smo bliski prijatelji. Ne samo da imamo srdačan radni odnos, već imamo i pravo i duboko prijateljstvo i savjetujemo se – razgovaramo cijelo vrijeme. Vjerojatno razgovaram s državnim tajnikom pet do sedam puta dnevno telefonom… Oboje smo vrlo slični u svom političkom pristupu. Stoga, kad sam pročitao tu priču, pomislio sam: ‘O kome oni govore?’“ Nisam mogao razumjeti o kome govore“, rekao je.

“Želi da radi stvari drugačije”

Na pitanje misli li da ti kritičari napadaju njegove pregovore jer žele rat umjesto mira, Witkoff je rekao da apsolutno postoji “neokonzervativni element” koji “vjeruje da je rat jedini način za rješavanje stvari”, bez razmišljanja o posljedicama.

„To stalno čujete, čujete ljude kako govore ‘ne, ne, moramo se s tom osobom obračunati silom. Iranci će vas manipulirati u dijalogu i zato tamo nećete biti učinkoviti’. Mogli bi pokušati manipulirati sa mnom. Ne mislim da će moći manipulirati sa mnom. U tom konkretnom primjeru, ako Iranci naprave grešku misleći da mogu odugovlačiti za pregovaračkim stolom, onda me neće toliko vidjeti i alternativa, kako predsjednik kaže, bit će loša alternativa za njih…

Predsjednik vjeruje da njegova snaga osobnosti, način na koji će reagirati na određene situacije, može natjerati ljude da rade stvari na bolji način u interesu američke vlade. I ja u to vjerujem“, naglasio je Trumpov izaslanik.

