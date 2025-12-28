Astro vodič za 2026. – godinu kozmičkih zaokreta

2026. možete promatrati kao godinu u kojoj se kostur života preuređuje tako da bolje odgovara onome što jeste danas, a ne onome tko ste bili prije deset godina. Korisno je prvu polovicu godine tretirati kao prostor za istraživanje i isprobavanje, bez pritiska da sve odmah definirate, a drugu polovicu kao vrijeme za jasnije odluke i strukturiranje svega što se pokazalo smislenim. Ono što se sada posloži ne vrijedi samo za 2026., nego postavlja temelje za cijeli sljedeći ciklus. Energetski, ovo je godina u kojoj je sasvim legitimno pitati se: “Što ako više ne moram živjeti na stari način?” – i dopustiti si da na to pitanje polako, ali iskreno, počnete odgovarati u praksi.

Godina 2026. nosi energiju broja 1 u numerologiji, što se često povezuje s novim ciklusima, pionirskim potezima i osjećajem da više nema povratka na staro. Nije nužno da sve odjednom “eksplodira”, ali se u pozadini osjeti snažno okretanje stranice. Mnogi će u jednom trenutku primijetiti da ono što je godinama izgledalo podnošljivo ili “normalno” više ne prolazi – ni u glavi ni u tijelu ni u odnosima.

Prva polovica godine više je istraživačka. Od siječnja/januara do lipnja/juna naglasak je na isprobavanju, traženju novih rješenja, prvim hrabrijim koracima, bez potrebe da se odmah zna krajnji ishod. Drugi dio godine, od ljeta prema kraju, postaje konkretniji: odluke se zaokružuju, planovi dobivaju jasniji oblik, a neke priče dolaze do točke “ili-ili”.

U pozadini svega stoji vrlo rijedak skup velikih pomaka: Saturn i Neptun prelaze u Ovna i čak se spajaju u konjunkciju, Uran ulazi u Blizance, Chiron mijenja znak, Jupiter dolazi u Lava, Mjesečevi čvorovi sele na os Vodenjak–Lav, a četiri eklipse i retrogradna Venera u drugoj polovici godine podebljavaju teme ljubavi, vrijednosti i odnosa.

Prvi ton godine: Zona odgovornosti i buđenje identiteta

Godina počinje prilično “ozbiljno”, bez obzira na to koliko optimistično dočekamo 1.1.. Već krajem mjeseca, 26.1., Neptun ponovno nakon dugog boravka u Ribama ulazi u Ovna (nakon kratkog ulaska u Ovna u ožujku/martu 2025. i povratka u Ribe u listopadu/oktobru 2025.). To je veliki zaokret: fokus se pomiče sa snova i idealiziranja na pitanje tko zapravo jeste i kako želite živjeti. U početku to može izgledati kao blaga zbunjenost, osjećaj da stare etikete i uloge više ne pristaju, ali nove još nisu do kraja definirane.

Nešto kasnije, 13.2., Saturn također ponovno prelazi u Ovna (nakon kratkog boravka u Ovnu tijekom 2025. i povratka u Ribe). Time se dio energije koja je godinama bila vezana uz Ribe (karmička čišćenja, završeci, razrješenja starih priča) seli u područje inicijative. Ovnovsko “kreni!” dobiva Saturnovo: “može, ali ozbiljno”. Odjednom postaje jasno gdje je potrebno preuzeti veću odgovornost, a gdje je dosta odgađanja. Svaki novi početak koji se pokrene u ovom periodu traži strpljenje, strukturu i dosljednost – nema brzih prečica, ali ima nagrade za upornost.

U cijeloj toj priči važna je i konjunkcija Saturna i Neptuna u Ovnu u veljači/februaru. To je susret realizma i intuicije. Sve što je godinama bilo idealizirano, romantično ili mutno sada prolazi kroz test izvodljivosti. Duhovnost, uvjerenja, identitet, životni put – sve to ulazi u fazu “spuštanja na zemlju”. Sredinom travnja/aprila, kada se Mars pridruži ovom spoju, raste pritisak na akciju: nije dovoljno samo razumjeti, vrijeme je i za poteze.

Uran u Blizancima: mentalni zaokret i ubrzane promjene

Drugi veliki prijelaz događa se 25.4., kada Uran ponovno prelazi u Blizance (nakon prvog ulaska u srpnju/julu 2025. i povratka u Bika). Nakon godina potresa u području sigurnosti, resursa i stabilnosti (Uran u Biku), fokus se pomiče na um, informacije, komunikaciju i mreže. Brže se mijenja način na koji učimo, radimo, povezujemo se i prenosimo ideje.

Pojačava se osjećaj ubrzanja: više vijesti, više informacija, brže odluke, više promjena u okruženju ljudi i načinu rada. Kod nekih će to biti doslovno nova sredina, novi grad ili državljanstvo, kod drugih potpuno drugačiji tip posla ili način komunikacije sa svijetom.

U svakom slučaju, fleksibilnost postaje važan resurs. Radi se o ciklusu koji traje godinama, ali 2026. donosi prvi, najosjetljiviji prijelaz.

Chiron i teme vrijednosti: tijelo, sigurnost i samopoštovanje

Početkom godine završava jedna velika faza rada na ranama vezanima uz identitet, hrabrost i “smijem li biti ono što jesam” (Chiron u Ovnu). Oko 19.6. Chiron prelazi u Bika i energija se spušta u područje tijela, novca, hrane, užitka i osjećaja da zaslužujete ono što želite.

Ovo je dobro vrijeme za dublje razumijevanje pitanja zašto pristajete na premalo, zašto je teško primiti, zašto je lakše raditi previše nego stati i uživati. Mogu se raspetljavati dugogodišnje teme vezane uz samopouzdanje, sram oko tijela, odnos prema materijalnom i ideja sigurnosti.

Chiron se 17.9. kratko vraća u Ovna pa se stari obrasci mogu još jednom pojaviti, ali tada već s više svijesti i iskustva. Taj povratak daje šansu da vidite koliko ste se promijenili u načinu na koji se nosite s vlastitim ranjivostima.

Jupiter u Lavu i čvorovi na osi Vodenjak–Lav: srce, ego i zajednica

Do sredine godine naglasak je više na unutarnjem “preuređenju”, a pravu promjenu tona donosi ljeto. Jupiter krajem lipnja/juna, 30.6., prelazi u Lava. Nakon emotivnije, intimnije energije Raka, dolazi razdoblje jačeg samopouzdanja, kreativnosti, potrebe da se pokaže tko ste i što volite. To se može vidjeti kroz veći naglasak na stvaralačkom radu, hobijima, ljubavnim pričama, djeci, nastupima, javnim istupima i svim situacijama u kojima se vidi Vaš “rukopis”.

Nedugo nakon toga, oko 26.7., Mjesečevi čvorovi prelaze na os Vodenjak–Lav. Sjeverni čvor seli u Vodenjaka, a Južni u Lava. Time se na kolektivnoj razini otvara tema balansa između osobnog ega i dobrobiti grupe. S jedne strane, Jupiter u Lavu gura u smjeru osobne hrabrosti i izražavanja, a s druge strane čvorovi podsjećaju da se ne radi samo o tome tko je u centru pozornosti, nego i o tome kako svi zajedno funkcioniramo.

U praksi to može izgledati kao traženje nove mjere između “ja želim” i “ovo je dobro za sve nas”. Mogu se pojaviti nove zajednice, projekti, udruživanja i načini rada koji nisu hijerarhijski, ali traže osobnu odgovornost i zrelost.

Eklipse 2026.: četiri faze preusmjeravanja

Tijekom godine događaju se četiri eklipse, svaka kao svojevrsna okidačka točka procesa koji već teku.

17.2., pomrčina Sunca u Vodenjaku naglašava teme inovacije, drukčijeg razmišljanja, tehnologije, grupnog rada i budućnosti. To su trenuci kada u život mogu ući ljudi ili ideje koje ne izgledaju kao dio starog obrasca, ali se pokažu ključnima za dalje.

Početkom ožujka/marta pomrčina Mjeseca u Djevici stavlja fokus na svakodnevicu, organizaciju, zdravlje, radne navike, perfekcionizam i kontrolu. Često dolazi do osjećaja da je dosta sitnih briga i stalnog “peglanja detalja”. To je prirodan trenutak za rasterećenje rasporeda, pojednostavljenje obaveza i uvođenje prakse koja više brine o tijelu i živčanom sustavu.

U kolovozu/avgustu slijede dvije eklipse koje zatvaraju ljetni ciklus. Pomrčina Sunca u Lavu 12.8. jaka je točka u kojoj postaje jasno koliko ste spremni stajati iza sebe, svog talenta, svog srca. Često aktivira pitanja granica u odnosima, želju da prestanete glumiti neku verziju sebe koja više nije iskrena, kao i potrebu da zauzmete prostor na svoj način.

Nakon toga, 28.8., pomrčina Mjeseca u Ribama donosi emotivno otpuštanje, završavanje ciklusa na relaciji logika–intuicija, kontrola–prepuštanje. Može se pojaviti pojačana osjetljivost, potreba za povlačenjem, ali i oslobađanje od starih tuđih očekivanja i priča koje ste godinama nosili kao svoje.

Venera, odnosi i “kasna revizija” godine

Dvije točke posebno boje međuljudske odnose u 2026. Već 7.1. Venera i Mars susreću se u Jarcu. To je kratki, ali značajan moment u kojem se naglašava spoj privlačnosti i odgovornosti. Ljubav, partnerstvo, suradnja, novac – sve te teme traže realniji pristup. Ima više potrebe za konkretnim dogovorima, stabilnošću i onim odnosima u koje se isplati ulagati na duge staze.

Drugi važan period počinje 3.10., kada Venera kreće retrogradno u Škorpionu, a 25.10. se vraća u Vagu i u retrogradnom hodu je do 14.11.. To je vrijeme u kojem se teme srca vraćaju na dnevni red: stare ljubavne priče, stari obrasci vezanosti, pitanja povjerenja, ljubomore, intime, ali i ravnoteže u odnosima.

U Škorpionu emocije idu dublje, isplivavaju stvari koje se obično guraju pod tepih. U Vagi se naglašava koliko je odnos fer, koliko dajete i primate, gdje pristajete na kompromis koji Vam više ne odgovara.

Kraj godine zato ne izgleda kao zatvaranje knjige, nego kao svjesna revizija: s kim i kako želite dalje, što više ne dolazi u obzir, a što vrijedi obnoviti, ali na potpuno drukčijim temeljima.

Kako zdravo surađivati s energijom 2026.?

Umjesto da 2026. doživite kao godinu u kojoj se “sve raspada”, možete je promatrati kao godinu u kojoj se kostur života preuređuje tako da bolje odgovara onome što jeste danas, a ne onome tko ste bili prije deset godina. Korisno je prvu polovicu godine tretirati kao prostor za istraživanje i isprobavanje, bez pritiska da sve odmah definirate, a drugu polovicu kao vrijeme za jasnije odluke i strukturiranje svega što se pokazalo smislenim.

Pri tome je važno obraćati pažnju na signale tijela, umora i intuicije, jer oni vrlo jasno pokazuju gdje ste na starom terenu, a gdje stvarno rastete. Povremena nelagoda ne znači da je put pogrešan, više nalikuje istezanju mišića koji dugo nisu bili korišteni.

Ono što se sada posloži ne vrijedi samo za 2026., nego postavlja temelje za cijeli sljedeći ciklus. Energetski, ovo je godina u kojoj je sasvim legitimno pitati se: “Što ako više ne moram živjeti na stari način?” – i dopustiti si da na to pitanje polako, ali iskreno, počnete odgovarati u praksi.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

Facebook komentari