Marija (75) je izbacila djecu iz kuće, a razlog je stravičan! Imaju 40 i 42 godine

Marija otvoreno priča o tome zašto više ne želi da dijeli krov sa svojim sinovima.

Djeca u Italiji dugo ostaju da žive sa svojim roditeljima, pa čak i kada više nisu djeca i kad formiraju svoje porodice. Marija (75) iz grada Pavija odlučila je da tome stane na kraj i sudskim putem izbaci svoje odrasle i ne više tako mlade sinove iz kuće. Kako pišu lokalni mediji, njeni sinovi imaju 40 i 42 godine.

Žena je pokušala da ubijedi sinove, a obojica su zaposleni i sposobni da se sami izdržavaju, da se isele, ali su oni to odbili. „Njih dvojica nisu za to htjeli ni da čuju. Nisu htjeli da odu sami, pa sam ih tužila sudu“, rekla je Marija za lokalne novine „La Provincia Pavese“. Ona ih je izdržavala dok su bili bez posla i očekivala je da odu od kuće kad pronađu posao. Ali to se nije dogodilo. Umjesto toga, dvojica braće nisu doprinosila kućnim troškovima, nisu plaćali račune i nisu joj pomagali u kućnim poslovima, kako piše italijanski list.

Sud presudio da se isele

Nakon što njene molbe nisu urodile plodom, odllučila se na drastičnu mjeru i od suda zatražila da ih izbaci iz njene kuće. Sudija Simona Katerbi presudila je u njenu korist. U odluci suda stoji da ne postoji odredba u zakonodavstvu koja odraslom djetetu pripisuje bezuslovno pravo da ostane u domu koji je isključivo u vlasništvu roditelja, protiv njihove volje i isključivo na osnovu porodične veze.

Sud je presudio da je u početku, dok su braća bila bez posla, “roditelj bio dužan da ih izdržava”. Međutim, nakon što su počeli da zarađuju, “to se više nije činilo opravdanim” s obzirom na to da su “dvojica optuženika stariji od 40 godina”, navodi se u presudi. Sinovi su dobili rok da se isele iz Marijine kuće, piše espreso.

