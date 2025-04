Gori kod Jerusalema: Proglašena vanredna situacija FOTO/VIDEO

U video izjavi naglasio je da je trenutno prioritet obrana Jeruzalema, dodajući da su hiljade ljudi evakuirane. Prema pisanju lista Times of Israel, proslave Dana neovisnosti otkazane su diljem zemlje.

Dužnosnik vatrogasne službe rekao je da bi ovo mogli biti najveći šumski požari u novijoj historiji Izraela.

Vozači su bili prisiljeni napustiti svoja vozila nakon što je požar zahvatio autocestu 1. Policija je zatvorila glavnu autocestu između Jeruzalema i Tel Aviva i zamolila građane da ne ulaze u to područje. Pomoć u borbi protiv požara stiže iz inozemstva, a Francuska će poslati poseban avion za gašenje, objavio je ured šefa izraelske diplomatije Gideona Saara.

🎥 Fire spreads near occupied Jerusalem

🔹The commander of the Israeli fire department said that with the start of the wind, the path of the fire has changed to the west and the city of Jerusalem. pic.twitter.com/JHdA3BAN4y

— Voice (@Voice1288291) April 30, 2025