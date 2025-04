BBC: Ovo je kraj jeftine robe za Amerikance

Trump je sredinom sedmice objavio širok paket globalnih carina, a Kina je danas uzvratila najavom 34-postotnih carina na sav američki uvoz te dodatnim sankcijama protiv niza američkih firmi. Trgovinski rat je tako ušao u novu fazu, s direktnim posljedicama za krajnje potrošače, prenosi Index.

Kako podsjeća BBC, Bijela kuća zatražila je od maloprodajnih lanaca da ne podižu cijene, no to se pokazuje teško provedivim. Analiza upozorava i na niz nepredviđenih posljedica:

“Ponekad jednostavno nemate alternativu za dobavljače koje koristite”, podsjeća se u tekstu.

Primjerice, nova carina na uvoz iz Madagaskara posebno pogađa proizvođače koji se oslanjaju na uvoz vanilije. To je samo jedan mali problem, ali kad ga pomnožite s hiljadama sličnih slučajeva, jasno je da velik broj uvoznih proizvoda sada podliježe dvocifrenim carinama, piše BBC.

Osim troškova, ističe se i logistički izazov – mogu li se uopće tako brzo promijeniti lanci opskrbe?

Kako zaključuje BBC, Sjedinjene Države decenijama su profitirale od uvoza jeftinije robe iz inostranstva iako je to dovelo do gubitka proizvodnih radnih mjesta. No sad, kad se želi vratiti domaća proizvodnja, sve su jasniji rizici trajno viših cijena i jačeg inflacijskog pritiska,prenose Vijesti

