Izrael napao Bejrut

Izrael je izveo zračni napad na Bejrut prvi put od potpisivanja primirja s Hezbollahom u novembru. Ogromni oblaci dima podigli su se iz južnog predgrađa Dahiyeh, a stanovnici su prijavili da su eksploziju čuli čak iz planina koje okružuju libansku prijestolnicu.

PeopleREUTERS/Mohamed Azaki gather at the site of an Israeli strike, in Beirut southern suburbs, Lebanon, March 28, 2025. REUTERS/Mohamed Azakir